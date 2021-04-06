Kaza yaptı, kablo hırsızlığı ortaya çıktı



ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´in Mahmudiye ilçesinde, Ö.S.'nin kontrolünü kaybettiği otomobili takla attı. Devrilen otomobilde jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede araçta bulunan kabloların bir sulama trafosundan çalındığı tespit edildi, sürücü Ö.S., tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

Mahmudiye'de Ö.S. kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Devrilen araçta yaralanan sürücü Ö.S. kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme yapan Jandarma Komutanlığı ekipleri, aracın bagajında çok sayıda kesilmiş kablo ve kesici aletler olduğunu gördü. Çevrede yapılan incelemede ise kabloların Çifteler ilçesine bağlı Ilıcabaşı Mahallesinde H.A.´ya ait tarladaki sulama trafosundan çalındığı tespit edildi.

HASTANEDE GÖZALTINA ALINDI

Başlatılan hırsızlık soruşturması kapsamında Eskişehir Şehir Hastanesi´nde tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Ö.S., gözaltına alınarak ifadesi için Jandarma Komutanlığı´na götürüldü. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-04-06 14:00:03



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