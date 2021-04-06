ESOGÜ'de Aktüerya Bilimleri Bölümü açılıyor

Gelişimini hızla sürdüren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)’nde açılacak bölümlere bir yenisi daha eklendi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’nun uygun bulmasının ardından ESOGÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Aktüerya Bilimleri Bölümü ve Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalı açılması kararlaştırıldı.

Yapılan açıklamaya göre; Aktüerya bilimi insanların ölüm, hastalık, kaza, sakatlık, deprem, sel, yangın, hırsızlık gibi can ve mal güvenliğini etkileyen, öngörülemeyen olaylarla ve bu olayların finansal etkileri ile ilgilenir. Aktüerya bilimcileri ise böyle olayların meydana gelme riskinin ölçümünü yaparak, bu olayların finansal etkilerini hafifletici güvenlik programları oluşturmak üzere eğitim alırlar.

Bölüm mezunları sigorta sektörünün yanı sıra finans kuruluşları, danışmanlık firmaları, kamu kurumları ve üniversitelerde geniş kariyer imkânlarına sahiptir.

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