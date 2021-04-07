İkinci el ticareti kararları telefoncuları memnun etmedi Eskişehir’deki telefon satıcıları yeni kararların korsan ticareti artırmasından endişeli Telefoncu Korkmaz Sönmez: “Vatandaşı korumak adına güzel düşünülmüş bir genelge, ama karar alınırken sektörde olanlarla istişare yapılması gerekiyor" “Kararlar, korsan alım satımı artırabilir” "İnternet üzerinden denetim mekanizması yok”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İkinci el ticareti kararları telefoncuları memnun etmedi Eskişehir’deki telefon satıcıları yeni kararların korsan ticareti artırmasından endişeli Telefoncu Korkmaz Sönmez: “Vatandaşı korumak adına güzel düşünülmüş bir genelge, ama karar alınırken sektörde olanlarla istişare yapılması gerekiyor" “Kararlar, korsan alım satımı artırabilir” "İnternet üzerinden denetim mekanizması yok”

İHA

İkinci el ticareti kararları telefoncuları memnun etmedi Eskişehir’deki telefon satıcıları yeni kararların korsan ticareti artırmasından endişeli Telefoncu Korkmaz Sönmez: “Vatandaşı korumak adına güzel düşünülmüş bir genelge, ama karar alınırken sektörde olanlarla istişare yapılması gerekiyor" “Kararlar, korsan alım satımı artırabilir” "İnternet üzerinden denetim mekanizması yok”

Eskişehir Valiliği’nin ikinci el ve hurda eşyaların alım satımıyla ilgili açıkladığı yeni kararları değerlendiren ikinci el telefon satışı yapan işletme sahipleri, kararlarla korsan ticaretin artırmasından endişe duyduklarını dile getirdi.
Eskişehir Valiliği, ikinci el ve hurda eşyaların alım satımıyla ilgili yeni kararlar açıkladı. Valiliğin açıklamasında hırsızlık suçuna konu olan ikinci el ve hurda eşyaların satışının önlenmesinin amaçlandığı belirtildi. Yayımlanan kararların içerisinde; cep telefonu, beyaz eşya ve diğer elektronik eşyaların alım satımında ilk fatura veya belgenin ibraz edilmesi, 18 yaşından küçük kişilerin vasileri olmadan eşya alım satımı yapamaması ve ikinci el ticareti yapan işletmelere güvenlik kamerası kayıt sistemi gibi şartlar bulunuyor.
İkinci el ticaretinde özellikle akıllı telefon alım satımı yapan işletmeleri yakından ilgilendiren kararlar güvenlik açısından gerekli görülse de, telefoncuları kısmen endişelendiriyor. İkinci el akıllı telefon ticaretinde korsan alım satım sorunu yaygınlaşırken, telefon satıcıları yeni şartlar altında korsan piyasasının canlanabileceğini belirtti.

“Sektörde olanlarla istişare yapılmalı”
Açıklanan kararlarda sektördeki esnafla fikir alışverişi yapılması gerektiğini belirten ikinci el telefon satışı ve tamiri yapan Korkmaz Sönmez, “Vatandaşı korumak adına güzel düşünülmüş bir genelge. Böyle bir karar alınırken sektörde olanlarla istişare yapılması gerekiyor. Bu işi toplayarak geçimini sağlayan bir kesim var. Eğitim düzeyi belli olan belli bir emekle çalışan insanlar. Bu insanların sertifika alması gerekiyor. Nereden ve nasıl alınacak? Bununla ilgili açıklama yok. Zar zor para kazanan bir insanı çevirip bir de ceza yazacaksınız. Bizim açımızdan düşünürsek. 18 yaş altındakiler satış yapılmayacağı söylenmiş. Biz tütün veya alkollü bir ürün satmıyoruz. Gelen kişi 18 yaşındaysa ve elektronik eşya alacaksa belli bilgi birikime sahiptir. Zaten yüzde 90 ailesi ile gelir. Maddenin altının boş olması şöyle bir şey. Biz sadece ikinci el telefon mu, bilgisayar mı veya aksesuar mı satmayacağız? Bunun altının doldurulması gerekiyor. Belli belgelerin alınması gerektiği yazıyor. Zaten biz yıllardır satan kişilerden IMEI kaydı sorgulayıp, kimliğiyle beraber imzasını alıp işlem yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Şu anda kriz zamanındayız ve bir güvenlik sisteminin kurulması 3 bin 500 TL’den başlıyor”
Güvenlik kamerası ve kayıt sistemi gibi önlemlerin alınmasına yönelik maddeyle ilgili konuşan Sönmez, olumlu bir karar olsa maliyet açısından zorlayıcı olduğunu dile getirdi. Maddi açıdan mağduriyet yaşanabileceğini söyleyen Sönmez, “Genelgenin artısı resmi olarak yayınlanması, eksisi ise bu sektörde çalışan birçok kişiyi mağdur edebilir. Diğer kısmında ise güvenlik sistemleri söyleniyor. Şu anda kriz zamanındayız ve bir güvenlik sisteminin kurulması 3 bin 500 TL’den başlıyor. Bu sistemi kuralım ama bana bir destekleme var mı? Nakit yardımı var mı? Tekrar geri ödemeli olsa bile bir yardım yok. Bu zor koşullarda bunu kurarsam, nasıl kira ödeyeceğim, nasıl vergi ödeyeceğim, nasıl giderlerimi karşılayacağım” ifadelerini kullandı.

“Korsan alım satımı artırabilir”
Yeni kararların güvenlik açısından faydalı olacağını, ancak internet üzerinden korsan alım satım yapan şahıslar için herhangi bir önlem alınmadığının altını çizen Korkmaz Sönmez, “Denetimlerin sıklaştırılacağı kısmında, sokakta bu işi toplayan insanlara baskı olursa çöpe giden cihazlar bize geri gelmeyecek. Hepsi çöp olacak ve boşa gidecek. İnternet üzerinden bu işin korsanını yapanlar var. Bunların takibi nasıl olacak. Bizim resmi olarak yaptığımız işi korsana dökmeye çalışanlar olacak. Bu genelgeye baktığımız zaman korsan piyasası daha çok canlanacak. Bizim gibi vergisini ödeyen işletmelerden ziyade gerçekten çalıntıyı satan insanlara denetim olmayacak. İnternet üzerinden denetim mekanizması yok” dedi.

“Esnafın işini kötüleştirebilir”
İkinci el akıllı telefon satın almak için işletmeye gelen Münevver Çelebi, yeni kararların esnaf üzerinde olumsuz etkilere sebep olabileceğini belirterek, “Bana güzel bir şey gibi gelmedi. Sonuçta bu durum insanları korsana yönlendirir. Farklı yollara yönlendirebilir. Bu durum da esnafı iyice kötüleştirir. 18 yaşından küçüklere sigara ve alkol satışını engellemek normaldir ama elektronik eşyaları engellemek yanlış ve gereksiz gibi geliyor. Sonuçta onlar da bilgisayar ve telefon kullanıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hasta yatağında duygulandıran kutlama Koronavirüs tedavisi gören Yeşer öğretmen, yoğun bakımda bile eşini unutmadı Anne ve babasını da aynı hatalıktan kaybeden Yeşer Karabulut, İHA mikrofonundan eşine kutlama mesajı gönderdi “20 yıllık evli olduğum eşimden ilk kez ayrı doğum günü geçiriyoruz"
YEREL HABERLER Hasta yatağında duygulandıran kutlama Koronavirüs ...
ESOGÜ'de Aktüerya Bilimleri Bölümü açılıyor
YEREL HABERLER ESOGÜ'de Aktüerya Bilimleri Bölümü açılıyor
'Koronavirüs süreci cinsel sağlık problemlerini de artırdı'
YEREL HABERLER 'Koronavirüs süreci cinsel sağlık problemlerini de ...
Bakan Kurt 2020 yılı faaliyetlerini değerlendirdi "Yaptığımız tasarruflar neticesinde 2020 yılında 40 milyon TL bütçe fazlası oluşmuştur"
YEREL HABERLER Bakan Kurt 2020 yılı faaliyetlerini ...
Kaza yaptı, kablo hırsızlığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kaza yaptı, kablo hırsızlığı ortaya çıktı
Eskişehir’in ara sokaklarından kötü manzaralar Çirkin duvar yazıları şehrin görüntüsünü bozuyor
YEREL HABERLER Eskişehir’in ara sokaklarından kötü manzaralar Çirkin ...
Eskişehir’de yoğunluk oluşturan parklar kapatıldı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı üzerine oturma yerlerine şeritler çekildi
YEREL HABERLER Eskişehir’de yoğunluk oluşturan parklar kapatıldı İl ...
Yem açığını karşılamak için yonca ekimi teşvik ediliyor Alpu’daki 76 çiftçiye yonca tohumu hibe edildi
YEREL HABERLER Yem açığını karşılamak için yonca ekimi teşvik ...
Jandarmanın dikkati hırsızlık olayını ortaya çıkardı Trafik kazasına karışan aracın bagajındaki malzemelerin sulama trafosundan çalındığı belirlendi
YEREL HABERLER Jandarmanın dikkati hırsızlık olayını ortaya ...
Prof. Dr. Altıntop'a 'Seçkin Kadın Araştırmacı' ödülü Anadolu Üniversitesi bir uluslararası ödül daha kazandı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Altıntop'a 'Seçkin Kadın Araştırmacı' ...
Mühürlenen 3 dernekte kumara, 196 bin 875 lira ceza
YEREL HABERLER Mühürlenen 3 dernekte kumara, 196 bin 875 lira ceza
Eskişehir’de mühürlü dernek binasında kumar baskını 45 kişiye 196 bin 875 lira ceza uygulandı
YEREL HABERLER Eskişehir’de mühürlü dernek binasında kumar ...
Covid-19'a karşı 'Plazmalanmış su' ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Tamer Akan; "Kıyafetlerimiz, maskelerimiz, gıdalarımız ve yaşam alanlarımız da plazmalanmış su ile yıkanarak virüslerden arındırılabilir"
YEREL HABERLER Covid-19'a karşı 'Plazmalanmış su' ESOGÜ Fen Edebiyat ...
Çocuğunuz altına kaçırıyorsa ne yapmalı? Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Naim Ay: "2 ile 4 yaş arasında çocuklara tuvalet eğitimi verilmeli" "İdrar kaçırma sorunu olan çocuk kesinlikle bezlenmemeli, çocuğa ceza değil ödül ile yaklaşılmalı"
YEREL HABERLER Çocuğunuz altına kaçırıyorsa ne yapmalı? Eskişehir ...
Sahte sitelere dikkat: Otel kapısında kalmayın Aşılanma sonrası tatil talebinde artış var
YEREL HABERLER Sahte sitelere dikkat: Otel kapısında ...
“Yapamazsın” dediler, şimdi taleplere yetişemiyor 5 bin TL’lik yatırım yaptı hayatı değişti Son parasıyla kurduğu atölyeden Türkiye’nin her yerine ürün satıyor Çalıştığı yerden istifa etti, birkaç bin lira ile kendi işinin patronu oldu Girişimci Ömer Eren: “Yapamazsın diyenler vardı, ama çok şükür şu anda rakiplerimizin üstündeyiz”
YEREL HABERLER “Yapamazsın” dediler, şimdi taleplere yetişemiyor 5 ...
Eskişehir´de vakalar 47 günde 12 kat arttı (2)
YEREL HABERLER Eskişehir´de vakalar 47 günde 12 kat arttı (2)
Kadınlar spor yaparak sağlık kazanıyor
YEREL HABERLER Kadınlar spor yaparak sağlık kazanıyor
ESOGÜ eğitim şehitlerini andı
YEREL HABERLER ESOGÜ eğitim şehitlerini andı
Aranan şüpheli üzerinde tabanca ve mermilerle yakalandı
YEREL HABERLER Aranan şüpheli üzerinde tabanca ve mermilerle ...
Eskişehirspor’un ligden düşüşü taraftarı derinden üzdü
YEREL HABERLER Eskişehirspor’un ligden düşüşü taraftarı derinden ...
Çalınan kamyonet parçalanmadan önce bulunarak sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Çalınan kamyonet parçalanmadan önce bulunarak ...
Jandarma kontrollerinde 3 ayda 363 aranan şahıs yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma kontrollerinde 3 ayda 363 aranan şahıs ...
Mihalgazi’de kuvvetli rüzgar büyük hasara sebep oldu
YEREL HABERLER Mihalgazi’de kuvvetli rüzgar büyük hasara sebep oldu