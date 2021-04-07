Farklı suçlardan arama kararı bulunan 7 kişi tutuklandı

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Eskişehir'de haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan ve yakalanarak gözaltına alınan 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda daha önce farklı suçlardan arama kararı bulunan 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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