Oturma yasağı kalktı, paket servis ürünlerinin satışı düştü

Mart ayı itibariyle lokanta ve kafelerdeki oturma yasağının kalkması paket servisinde kullanılan materyallerin satışını önemli derecede düşürdü.

Korona virüs tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte yaklaşık 3 aydır sadece paket ve gelal hizmeti veren işletmeler mart ayının ilk haftasından itibaren masalarını müşterilerine açmıştı. Oturma yasağının kalkmasıyla birlikte günün belli saatlerinde vatandaşlar, kafe ve lokanta gibi işletmelerin paket servisinin yanı sıra içeride de hizmet almaya başladı. Gevşeyen tedbirlerin ardından paket servisinde kullanılan plastik sızdırmaz kap, çatal, bıçak ve bardak gibi ürünlerin satışında önemli bir düşüş gerçekleşti.

Konuyla alakalı konuşan 35 yıldır plastik ürün satışı yapan Şahin Biçer, satışının yüzde 80 oranında düştüğünü ifade etti. Yıllardır bu işi yaptığının altını çizen tecrübeli esnaf Biçer, “Tedbirlerle birlikte kafe ve lokantalara oturama yasağı gelmesi paket ve gelala talebi arttırdı. Doğal olarak bu da bizim satışlarımıza olumlu yönde yansıdı. Ama geçtiğimiz mart ayında verilen kararla birlikte satışlarımız yaklaşık yüzde 80 oranında düştü. Sızdırmaz plastik kap, bardak, çatal, bıçak gibi ürünlerin satışlarında azalma oldu. Bu da vatandaşların ne kadar çok kafe ve restoranlarda oturduğunu, vakit geçirdiğini gösteriyor. Vatandaşlara sosyal mesafeyi korumalarını ve kalabalıktan kaçınmalarını rica ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.