ESOGÜ'de Uzman Arabuluculuk eğitimleri başlıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (ESOGÜSEM) ile ESOGÜ Hukuk Fakültesi işbirliğinde, Adalet Bakanlığı’nın ESOGÜ’ye verdiği yetkilendirmeyle, Sağlık Hukuku ile Fikri Mülkiyet Hukuku alanlarında Uzman Arabuluculuk eğitimleri başlıyor.

Eğitimlerde alanlarında uzmanlık sahibi akademisyenler ve uygulayıcılar görev alacak. Eğitimler çevrim içi olacağından, bu eğitimlerde yer almak isteyen arabulucular Türkiye’nin her yerinden eğitimlere katılma imkânı bulabilecekler. Hukuki uyuşmazlıkların dava yolu yerine dostane şekilde çözümünü amaçlayan arabuluculuk yolu, dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek yaygınlaşıyor. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı belli bazı uyuşmazlıklarda, arabulucuların o alana ilişkin uzmanlık sahibi olmasını gerekli görüyor.

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