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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ESOGÜ'de Uzman Arabuluculuk eğitimleri başlıyor

İHA

ESOGÜ'de Uzman Arabuluculuk eğitimleri başlıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (ESOGÜSEM) ile ESOGÜ Hukuk Fakültesi işbirliğinde, Adalet Bakanlığı’nın ESOGÜ’ye verdiği yetkilendirmeyle, Sağlık Hukuku ile Fikri Mülkiyet Hukuku alanlarında Uzman Arabuluculuk eğitimleri başlıyor.
Eğitimlerde alanlarında uzmanlık sahibi akademisyenler ve uygulayıcılar görev alacak. Eğitimler çevrim içi olacağından, bu eğitimlerde yer almak isteyen arabulucular Türkiye’nin her yerinden eğitimlere katılma imkânı bulabilecekler. Hukuki uyuşmazlıkların dava yolu yerine dostane şekilde çözümünü amaçlayan arabuluculuk yolu, dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek yaygınlaşıyor. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı belli bazı uyuşmazlıklarda, arabulucuların o alana ilişkin uzmanlık sahibi olmasını gerekli görüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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