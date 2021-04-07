ESOGÜ'de İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Programı açılıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) açılacak bölümlere bir yenisi daha eklendi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’nun uygun bulmasının ardından ESOGÜ Eskişehir Meslek Yüksekokulu bünyesinde İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Programı açılması kararlaştırıldı.

İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Programı, insansız hava aracı teknolojisinin tasarım, üretim, bakım, operasyon ve pilotaj kademelerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini amaçlıyor. İki yıllık programı tamamlayan mezunlar; insansız hava aracı teknolojileri üzerine araştırma ve geliştirme yapan firmalarda araştırmacı, platform ve komponentlerini üreten firmalarda ara eleman, uçuş operasyonları gerçekleştiren firmalarda operatör veya pilot olarak çalışabilecek niteliklere sahip oluyor.

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