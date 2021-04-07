Eskişehir'de parklara sıkı denetim



Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de koronavirüs vakalarının 47 günde 12 kat artmasının ardından polis ekipleri denetimlerini artırdı. Sokağa çıkma kısıtlamasına yakın saatlerde halkın yoğun olarak toplandığı park ve bahçelerde denetim yapan polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kuralına uymayan kişilere idari para cezası uyguladı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre koronavirüs vakalarının 47 günde 12 kat arttığı Eskişehir´de denetimler de sıkılaştırıldı. Halkın yoğun olduğu alanlarda denetim yapan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kontrolü yaptı. Sokağa çıkma yasağına kısa bir süre kala Eskibağlar Eti Caddesi´ndeki parkta denetim yapan polis ekipleri, maske takmayan ve sosyal mesafeye dikkat etmeyenlere idari para cezası uyguladı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2021-04-07 21:43:53



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