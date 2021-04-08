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Evden hırsızlık yapan 5 kadından 1'i balkondan atladı, beli kırıldı

DHA

Evden hırsızlık yapan 5 kadından 1'i balkondan atladı, beli kırıldı


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, 12 evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 5 kadın, apartman ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Hırsızlık şüphelilerinden Funda U., polisten kaçmak isterken, 2´nci katın balkonundan düşerek, belini kırdı. Kamera kayıtlarında şüphelilerin, girdikleri apartmanlarda yüzlerini gizledikleri, engelli gibi yürüdükleri, binadan çıkarken de normal yürüyüşe geçtikleri görüldü.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki evden 250 bin liralık ziynet eşyasının çalınması üzerine soruşturma başlattı. Polis ekipleri, hırsızlığın meydana geldiği apartman ve çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Bunun üzerine şüphelilerin Seher C., Meriban C., Cankız U., Funda U. ile Arzum C. olduğu belirlendi.
Hırsızlık şüphelilerinden 4´ü, Yeşiltepe Mahallesi´ndeki evlerine düzenlenen baskınla yakalanarak, gözaltına alındı. Funda U. ise polis ekiplerinden kaçmak istediği sırada, 2´nci kattaki evin balkonundan atladı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Funda U., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi´ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Funda U.´nun belinin kırıldığı tespit edildi.
12 HIRSIZLIK DOSYASINDAN TUTUKLANDILAR
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü´nde 12 farklı hırsızlık dosyasından ifadeleri alınan Seher C., Meriban C., Cankız U. ve Arzum C., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İfadesi hastanede alınan Funda U. hakkında da mahkemece tutuklama kararı verdi.
Öte yandan kamera kayıtlarında şüphelilerin, girdikleri apartmanlarda yüzlerini gizledikleri, engelli gibi yürüdükleri, binadan çıkarken de normal yürüyüşe geçtikleri görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2021-04-08 12:26:23

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