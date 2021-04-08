Odunpazarı atölye çalışmaları online ortamda devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi, Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi’nde düzenlediği atölye çalışmalarına koronavirüs salgını nedeniyle online ortamda devam ediyor. Çeşitli branşlarda gerçekleştirilen atölyeler ile gençlerin kişisel eğitim çalışmalarından ve sosyal hayattan uzaklaşmaları önleniyor.

Odunpazarı Belediyesi’nin, gençlerin hayatın her alanında aktif olarak yer alabilmesi, kendi projelerini gerçekleştirebilmeleri ve kişisel gelişimlerine destek olabilmek açtığı gençlik merkezleri, çalışmalarına devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri nedeni ile Odunpazarı Belediyesi Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi, çalışmalarına online olarak devam ediyor.



Kısa film atölyesi

Düzenlenen atölye çalışmaları arasında, büyük ilgi gören atölyelerden biri de kısa film atölyesi. Kısa film atölyesinde senaryodan kamera hareketlerine kadar neden ve nasıl yapıldığı işleniyor. Yönetmenin ne anlatmak istediğine daha derinlemesine bakmayı sağlamak amacıyla çalışmalar yapılıyor. Bir kısa film nasıl yapılır başlığından yola çıkarak; fikir üretme, senaryo, hikâye ve sinopsis yazma aşamalarının anlatıldığı atölye çalışmasında ayrıca temel ışık, ses ve kamera bilgileri de katılımcılarla paylaşılıyor.



İşaret dili atölyesi

İşaret dili atölyesinde katılımcılara, işaret dili alfabesi, duygular, zamanlar, isimler, deyimler ve günlük hayatta kullanılan kelimeler öğretiliyor. Pazartesi ve Çarşamba günleri gerçekleştirilen İşaret Dili Atölyesine katılan katılımcılar, atölye sona erdiğine işitme engelli vatandaşlarla daha kolay iletişim kurabilecek.



Temel oyunculuk atölyesi

Temel oyunculuk atölyesinde; diksiyon, ses, nefes, mimik ve rol gibi pek çok kavram üzerinde çalışılıyor. Bunların yanı sıra doğaçlama, tiyatro tarihi gibi konuların da işlendiği atölyede katılımcılar; farkındalık, özgüven, kendini tanıma ve tanıtma egzersizleri, sözlü ve sözsüz iletişim gibi konularda da kendini geliştirme fırsatı buluyor.

Zoom üzerinden gerçekleştirilen atölye çalışmalarına, yeni atölyelerin de oluşturulacağını belirten yetkililer, vatandaşların atölye çalışmaları ile ilgili gelişmeleri, Odunpazarı Belediyesi’nin ve gençlik merkezlerinin sosyal medya hesaplarından takip edebileceğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.