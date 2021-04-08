Çocuk İstismarının Önlenmesi Öğretmen El Kitabı tanıtıldı

Türkiye’de 4 eğitim sendikasının bir araya geldiği ilk çalışma olan “Öğretmenler Farkında” projesi kapsamında oluşturulan “Çocuk İstismarının Önlenmesi Öğretmen El Kitabı” tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, EğitimBirSen, Eğitimİş Sendikası, EğitimSen, Türk EğitimSen ile Eksi 25 Derneği’nin çalışmaları doğrultusunda “Öğretmenler Farkında” projesi kapsamında ortaya çıkarılan “Çocuk İstismarının Önlenmesi El Kitabı” tanıtım toplantısı düzenlendi. Eskişehir Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen toplantıya Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, EğitimBirSen Eskişehir 1 No’lu Şube Başkanlığı, Eğitimİş Sendikası Eskişehir Şube Başkanlığı, EğitimSen Eskişehir Şube Başkanlığı, Türk EğitimSen Eskişehir Şube Başkanlığı ile Eksi 25 Derneği temsilcileri katıldı.

Toplantıda yapılan sunumda ortaya çıkarılan “Çocuk İstismarının Önlenmesi El Kitabı”nın süreçte öğretmenlere destek olmasının ve ihtiyaç duyduklarında ulaşabilecekleri bir başucu kitabı olmasının amaçlandığı vurgulandı. Eksi 25 Derneği Başkan Yardımcısı Yasemin Tümkaya Karakaya, projenin ortaya çıkışını ve süreci şu sözlerle aktardı:

“Öğretmenlere destek olurken onlara yol haritası olacak kısa kısa önemli bilgiler içeren bir kitapçık yapma fikri ortaya çıktı. Bu fikre istinaden birçok uzmanla, alanda çalışan rehber öğretmenlerimizle bir araya gelip bir taslak hazırladık. Uzmanların ve paydaşlarımızın onayını aldığımız bu kitapçığın basımını gerçekleştirdik. Bu kitapçık, öğretmenlerimiz şiddetin herhangi bir türüne maruz bırakılan çocukları nasıl fark edebilir, fark ettiklerinde ne yapmalıdır, nasıl destek olmalıdır, bu süreçte kendilerine düşen görevler nelerdir gibi soruları cevaplayan bir yol haritası hazırladık. Umarım işe yarayacaktır.”

Tanıtım toplantısına katılan Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, proje hakkında görüşlerini dile getirdi. Oluşturulan kitapçığın öğretmenler adına güzel bir yol haritası olduğunu ifade eden Cırıt, “Çok değerli bir çalışma ortaya çıktı. İnşallah bu çalışmayı öğretmenlerimize ulaştıracağız. Bu şekilde bazı sorunları tek vücut haline gelerek aşacağız. Eğitim sendikalarının da desteğini alan bu projeden mutluluk duyuyoruz. Bu tip çalışmaları her zaman desteklemeye çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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