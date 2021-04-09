Osmangazi EDAŞ’tan fedakar sağlık çalışanlarına öncelikli hizmet 3 bin 810 sağlık çalışanı öncelikli hizmet grubuna dahil edildi, 598 çalışana ise bu kapsamda hizmet verildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı insanüstü bir özveri ile görevlerini sürdüren sağlık çalışanlarını hizmet verdiği illerde öncelikli grubuna dahil eden Osmangazi EDAŞ, bugüne kadar 598 sağlıkçının talebini bu çerçevede çok daha kısa sürede yerine getirdi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), koronavirüs ile mücadelede cephenin en önünde savaşan sağlık çalışanlarına özel hizmet veriyor. Bugüne kadar 3 bin 810 sağlık çalışanını öncelikli hizmet grubuna dahil eden Osmangazi EDAŞ, 598 çalışana ise bu kapsamda hizmet verdi.

Büyük bir özveri ile görevlerini sürdüren sağlık çalışanlarının 186 numaralı çağrı merkezini aranmaları halinde numaralarını öncelikli olarak tanımlayan Osmangazi EDAŞ, sağlık çalışanı aboneleri tarafından gelecek arama ve bildirimleri öncelikli olarak kabul ediyor. Osmangazi EDAŞ’ın çağrı merkezi çalışanları, koronavirüsün etkilerinden korunmak amacıyla evlerinden 7/24 hizmet vermeye devam ediyor

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