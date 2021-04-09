Tokkal ailesi katliamında ilk duruşma Katil zanlısı 3 kez ağırlaştırılmış hapis cezası istemi ile yargılanıyor Suçlamaları reddeden zanlı Mehmet Şerif Boğa: "Cansız bedenler bulunmadan 1 gün önce bana sarıldı 'özlettin kendini' dedi" "Ben ailemi öldüremem"

Eskişehir’de İlkayEmel Tokkal çifti ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk’u öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Mehmet Şerif Boğa (29) ilk kez hâkim karşısına çıktı.

Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Mehmet Şerif Boğa mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya maktul Emel Tokkal’ın ilk evliliğinden olan kızı Beyzanur Kayaalp ve ailenin yakınları katıldı. Maktul İlkay Tokkal’ın ilk evliliğinden olan oğlu Buğra Can Tokkal ise duruşmaya İzmir’den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.



"Polisle birlikte kapı açıldığında İlkay ağabey yerde yatıyordu, sadece onu gördüm"

Tokkal ailesinin katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa, mahkemedeki ifadesinde olay günü ve sonrasında yaşananları anlattı. Çilingirle birlikte kapı açıldığında İlkay Tokkal’ı yerde yatar vaziyette gördüğünü söyleyen Boğa, “Cesetlerin bulunduğu gün 11.00'de kalktım. 13.30 gibi arabamın yakıtını doldurdum ve önceki akşam bize misafir olan Mesut Boğa'nın evine gittim. Orada yoktu, aradım ancak ulaşamadım. Sonra 4 kilo pirinç alıp eve döndüm. Saat 14.30 gibi İlkay'ı aradım akşam çay içelim demek için. Cevap vermedi. Beni Beyza aradı, 'Şerif ağabey annemi aradım ulaşamıyorum' dedi. Arkadaşlarına tatile gideceğini söylemiş daha önce. Ben de ‘gidiyorum, oraya bakacağım’ dedim. Sonra arabaya binip evlerine gittim. Arabayı otoparka çektim. Kapıyı çaldım açan olmadı. O sırada Emel yengemin eniştesi beni arayıp kapıyı kırmamı söyledi. Sonra çilingir Ahmet Sefa Boz'a gidip kapıyı açtıralım dedim. Polis lazımmış. Yanımda Aytaç T., birkaç kişi ve polislerle birlikte kapıyı açtırdık. İlkay abinin yüzünü gördüm sadece, yerde yatıyordu” şeklinde konuştu.



"Ben ailemi öldüremem"

Mahkemede evinin bodrum katında bulunan kanlı çorabın nereden geldiğini bilmediğini aktaran ve suçlamaları reddeden sanık Mehmet Şerif Boğa, “Olay günü saat akşam 17.00'den sonra hiç dışarı çıkmadım dedim. Çocuğumu aşağı indirip kar oynadık. Onu dışarı çıkmak olarak algılamadım. Benim İlkay'a 23 bin TL borcum vardı. Bu suçu ben işlemedim. O çorap nereden geldi bilmiyorum. Ben ortağımı öldüremem. Ben ailemi öldüremem” diye konuştu.



"Bana sarılmıştı 'özlettin kendini' dedi"

Cinayetin işlendiği gün hakkında konuşan sanık Boğa, “Cesetler bulunmadan önceki gün İlkay ağabeyin dükkânına gittim. Oturduk çay içtik. Bana orada sarıldı ve 'özlettin kendini' dedi. Yanında bir arkadaşı vardı. Bir yere gideceğiz deyip gittiler. Daha sonra 1 saate falan geldiler” dedi.



"Aile kavgasıdır diye müdahale etmedim"

Tokkal ailesinin alt komşusu olan Abdurrahman Y., cinayetin işlendiği gün bazı bağırma seslerini duyduğunu dile getirerek, "Yeni taşınmışlardı üst kata. 'Emel, Emel' diye erkek bağırma sesi geldi. Saat 20.00 civarıydı. Ses İlkay'ın sesi değildi. Ben aile kavgasıdır diye müdahale etmek istemedim. Sonra koşarak kaçma sesi geldi. Bildiklerim bunlar" dedi.

Mahkeme heyeti duruşması 4 Mayıs 2021 tarihine erteledi



Olayın geçmişi

Alınan bilgiye göre, öldürülenlerden anne Emel Tokkal’a, ilk evliliğinden olan kızı ulaşamayınca durumu Eskişehir’de bulunan arkadaşlarına haber verdi. Bunun üzerine eve gelen arkadaşları olaydan şüphelenerek çilingir çağırarak yardım istedi. Hamamyolu Caddesi’nde bulunan bir binanın 6’ncı katındaki eve gelen çilingir, evin kapısını polis olmadan açmayacağını söylemesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ile birlikte kapı açıldı. Kapı girişinde telefoncu dükkânı olduğu öğrenilen baba İlkay Tokkal’ın (42) cesedi kanlar içinde bulundu. İçeri giren ekipler anne Emel Tokkal (41) ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk Tokkal’ın cesedini ise oturma odasında buldu. Yapılan ilk belirlemelere göre üç kişinin vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Olay yerinde çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Cinayetin şüphelileri gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Cinayetin baş şüphelisi Mehmet Şerif Boğa hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme ve çocuğa karşı kasten öldürme’ suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

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