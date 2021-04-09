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Kartal saldırısında yaralanan baykuş tedaviye alındı

DHA

Kartal saldırısında yaralanan baykuş tedaviye alındı


ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´in Han ilçesinde devriye gezen jandarma tarafından yaralı halde bulunan baykuş, tedavisi için Doğa Korumu ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye gezdikleri Hankaraağaç Mahallesi'nde bir tarla içerisinde yaralı halde baykuş olduğunu fark etti. Kartalın saldırısı sonucu kanadından yaralandığı anlaşılan baykuş, gerekli muayene ve tedavisi için Eskişehir Doğa Korumu ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. `Kulaklı orman baykuşu´ olarak da bilinen baykuşun tedavi edildikten sonra yeniden doğaya salınacağı belirtildi.
DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-04-09 15:55:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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