Eskişehirspor - GZT Giresunspor: 0-5

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Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Emre Kargın, Mehmet Kapluhan, Murat Tuğberk Curbay

ESKİŞEHİRSPOR: Mehmet UğurBartu Göçmen (Dk.85 Arda), Berkay Tanır, Bedirhan, Furkan Balaban, Selman (Dk.46 Utku), Doğukan, Furgan Polat, Uğur Can, Necati Atilla (Dk.46 Onur Arı), İbrahim Halil Öner.

GZT GİRESUNSPOR: TolgahanSergen (Dk.46 Sadi), Hayrullah, Diarra, Kerem Kalafat, Sergio (Dk.55 Traore), Erol Can Akdağ, Nalepa (Dk.64 Mehmet Taş), Milinkovic, Eren Tozlu (Dk.55 Caner), Balde (Dk. 74 Himmet).

GOLLER: Dk. 7 Eren Tozlu, Dk. 25 ve 71 Balde, Dk. 43 Hayrullah, Dk.88 Himmet (GZT Giresunspor)

SARI KARTLAR: Sergen (GZT Giresunspor)

KIRMIZI KART: Dk. 45 Milinkovic (GZT Giresunspor)TFF 1´inci Lig´in 29'uncu haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği GZT Giresunspor'a 5-0 mağlup oldu.

7´nci dakikada gelişen Giresunspor atağında, Kerem Kalafat'ın ceza sahasına ortasına Eren Tozlu, kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.

25'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Balde'nin şutunda top ağlarla buluştu: 0-2.

43'üncü dakikada Sergio'nun sağdan ortasında ceza sahası içinde topa dokunan Hayrullah takımının üçüncü golünü kaydetti: 0-3.

71'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Balde sert vurdu, top ağlara gitti: 0-4.

88'inci dakikada Himmet ceza sahası dışından vurdu : 0-5

Karşılaşma GZT Giresunspor'un 5-0'lık galibiyeti ile bitti. DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN

2021-04-09 17:55:33



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