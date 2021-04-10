Anadolu Üniversitesi akademik çalışmaları ile yine en iyiler arasında

Yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metotlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak için Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı, 20202021 dünya sıralamasında yer alan 3 bin üniversitenin konumlarıyla ilgili sıralamasını yayımladı. URAP tarafından yapılan Türkiye sıralamasında 121 üniversite yer alırken Anadolu Üniversitesi makale, alıntı ve genel akademik çalışma kategorilerinin değerlendirildiği sırlamada 35. olarak önemli bir derece elde etti.

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