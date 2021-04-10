AKUT Eskişehir ekibine ilk yardım eğitimi verildi 5 günlük eğitimin ardından ilk yardımcı belgelerini aldılar

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AKUT Eskişehir ekibinde yer alan gönüllülere, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilk yardım eğitimi verildi.

Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi’nde düzenlenen eğitime yaklaşık 60 AKUT Eskişehir gönüllüsü katıldı. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen ilk yardım eğitimi 5 gün sürdü. Eğitime katılan gönüllülere; temel yaşam desteği (solunum ve kalp masajı), hasta ve yaralının ilk değerlendirmesi, solunum yolu tıkanıklığı, kanamalar, yaralanmalar, hasta ve yaralı taşıma teknikleri ve otomatik eksternal defibilatör (OED) cihazının kullanımı konularında eğitim verildi. Eğitimin ardından düzenlenen sınavda başarılı olanlara Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardımcı belgeleri verildi. Mevcut ilk yardım belgesi bulunan gönüllülerin ise belgeleri yenilendi.

AKUT Eskişehir ekip lideri Mete Kızıl, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teşekkürlerini iletirken, ilk yardım eğitimlerinin süreceğini belirtti.

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