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Eskişehir bu hafta sonu da evde kaldı Sokaklar sessizliğe bürüdü, hayvanlar güneşli havanın tadını çıkardı

İHA

Eskişehir bu hafta sonu da evde kaldı Sokaklar sessizliğe bürüdü, hayvanlar güneşli havanın tadını çıkardı

Kısıtlamasının ikinci haftasında da sessizliği bürünen Eskişehir caddeleri boş kalırken, sokakta yaşayan hayvanlar güneşli havanın tadını çıkardı.
Kontrollü normalleşme ile yayınlanan son haritada kırmızı yani yüksek riskli bölgede yer alan Eskişehir’de hafta sonu yasakları geçen hafta olduğu gibi bu hafta da devam ediyor. Sadece market ihtiyaçlarını karşılamak üzere sokağa çıkan birkaç vatandaş ve çalışmaya devam eden işletmeler dışında kimsenin olmadığı sokaklarda sessizliğin hâkim oldu. Hafta içi insanlar tarafından sıkça tercih edilen ve gün içerisinde oldukça kalabalık olan İki Eylül ve Hamamyolu caddeleri, hafta sonu kısıtlamasıyla birlikte boş kaldı.

Sokak hayvanları kısıtlamadan mutlu
Öte yandan hava sıcaklığının 3 derece olduğu, güneşin bulutlar arasından zaman zaman kendini gösterdiği sabah saatlerinde sokak hayvanları keyifle güneşlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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