Sahne polis köpeklerinin Şehit Polis Memuru Ali Sevim yerleşkesindeki Polis Haftası gösterilerinde eğitimli polis köpekleri yeteneklerini sergiledi Gösteriyi şehit polis memuru Ali Sevim’in eşi Demet Sevim ile 6 yaşındaki oğlu Eyüphan Sevim da izledi Eskişehir emniyetinin başarı dolu operasyonlarının verileri de açıklandı

Eskişehir’de Polis Haftası kutlamaları kapsamında, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nün Şehit Polis Memuru Ali Sevim yerleşkesinde Köpek Eğitim Merkezi (KEM) tarafından bir gösteri düzenlendi.

Gösteriyi, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, polis memurları, şehit polis memuru Ali Sevim’in eşi Demet Sevim, 6 yaşındaki oğlu Eyüphan Sevim ve basın mensupları izledi. Basın mensupları, kadın Çevik Kuvvet polislerine çiçek hediye etti.

Gösteride eğitimli polis köpekleri, eğitmenleriyle birlikte yerleşke bahçesinde kurulan parkurda yeteneklerini sergiledi. Kaçakçılık ve uyuşturucu, izinsiz yürüyüşler, kapkaç, saldırı ve savunma gibi durumlarda köpeklerin tepkilerinin sergilendiği gösteri izleyenlerin beğenisini topladı.



Başarılı operasyon verilerini açıkladı

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin 20202021 yıllarında yaptığı operasyonlardaki başarıları basın mensuplarıyla paylaşıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 20202021 yıllarında müdahale ettiği 250’nin üzerinde olayda 561 kişinin yakalandığı ve yakalanan şüphelilerden 24’ünün tutuklandığı bildirildi. Ayrıca yapılan operasyonlarda çok miktarda kaçak alkol, tütün, boş makaron, içi doldurulmuş makaron, sahte para, silah, akaryakıt ve paket sigara ele geçildiği belirtildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği 950 çalışmada ise, bin 593 kişiye işlem yapılırken 200 kişinin tutuklandığı ifade edildi. Aynı zamanda uyuşturucu operasyonlarında toplam 30 kilo esrar, 8,5 kilo metamfetamin, 10 bin 161 tane uyuşturucu hap, 1 kilo 250 gram skunk ile 13 kilo bonzai ele geçirildiği belirtildi.

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