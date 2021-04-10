Eskişehir emniyetinden eğitimli köpekler ile gösteri



Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi Köpek Eğitim Merkezi'nce Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen gösteri, izleyenlerden büyük alkış aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi Şehit Polis Memuru Ali Sevim yerleşkesindeki gösteriye; İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, emniyet müdür yardımcıları, polis memurları, şehit Ali Sevim'in eşi Demet Sevim ile 5 yaşındaki oğlu Eyüphan Sevim katıldı. Polis köpekleri, özel olarak hazırlanan parkurda görevliler eşliğinde gösteri sundu. Köpeklerin, temsili olarak saldırıda bulunan kişiye müdahalesi ve çantaların içine gizlenen uyuşturucuları bulması ilgiyle izlendi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ise 20202021 yıllarında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 250'nin üzerinde olaya müdahale ettiği, bu olaylarda 561 kişinin yakalandığı, 24 şüphelinin tutuklandığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da yaklaşık 950 olayda 1593 kişiye işlem yapıldığı, 200 zanlının tutuklandığı ve bu operasyonlarda toplam 30 kilo esrar, 8,5 kilo metamfetamin, 10 bin 161 uyuşturucu hap, 1 kilo 250 gram skunk ile 13 kilo bonzai ele geçirildiği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN

2021-04-10 15:46:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.