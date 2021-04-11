Anadolu Üniversitesi en çok fon alanlar listesinde

TÜBİTAK bünyesinde yer alan araştırma geliştirme faaliyetlerinin kurum içi ve kurum dışı iş birliğini sağlayan Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), tarafından yapılan açıklamada 20162020 yılları arasında proje bazında en çok fon desteği alan üniversiteleri açıkladı.
Araştırma grupları ile talepte bulunan üniversite, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler arasında bir köprü görevi üstlenen ARDEB’in proje bazında yaptığı sıralamada 52 üniversite yer aldı. Türk yükseköğretim kurumları arasında başarılı ve öncü çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Anadolu Üniversitesi de “proje başvuru sayısı, destek kararı verilen proje sayısı, proje kabul oranı, yürürlükte olan proje sayısı” gibi alanlardaki çalışmalarıyla listede önemli bir yer edinmeyi başardı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.