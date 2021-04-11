Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik yapmış olduğu çalışmalarda, yakalanan iki kişinin üst aramasında 4.05 gram bonzai ve 1.62 gram toz esrar maddeleri ele geçirildi. Şüphelilerden D.A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

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