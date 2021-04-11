Polis ekiplerin dikkati sayesinde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi

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Eskişehir'de devriye atan polis ekipleri şüphelendikleri bir vatandaşın üzerinde yaptıkları aramada 52 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Eskibağlar mahallesi Kırımlıer sokakta Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaya devriyesi icra ettikleri sırada hareketlerinden şüphelendikleri bir vatandaşın üzerini aradı. Arama sonrasında şüpheli üzerinden 52 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekiplerin dikkatiyle yakalanan D.S. isimli şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem başlatıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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