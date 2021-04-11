Eskişehirli 3 sporcu finalde

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Antalya’da düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Kickboks Avrupa Kupası'nda Eskişehirli 2’si kadın olmak üzere toplam 3 sporcu rakiplerini nakavt ederek finale yükseldi.

Antalya’da düzenlenen, 15 ülkeden bin 700 sporcunun katıldığı 6’ncı Uluslararası Türkiye Açık Kickboks Avrupa Kupası'nda Dinamik Spor Kulübü adına mücadele eden Eskişehirli sporcular; Oya Buse Toral 60 kilo Büyükler Lowkick branşında, Büşra Mete 65 kilo Büyükler Lowkick branşında ve Doğan Kılıç 67 kilo Büyükler K1 branşında rakiplerini yenerek adlarını finale yazdırdılar. Kupada final maçları bugün oynanacak.

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