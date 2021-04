103 bin lira dolandıran şüpheli, kameradan belirlenip yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp, 83 yaşındaki A.S. adlı kadının 103 bin lirasını dolandıran Ahmet B., Şanlıurfa´da yakalandı. Ahmet B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi´nde oturan A.S. adlı kadını arayan Ahmet B., kendisini polis ve savcı olarak tanıttı. Daha sonra da kadına kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini ve bu kişilerin sahte evrakla bankadaki parasını çekeceklerini söyledi. Endişelenen yürüme güçlüğü çeken A.S., bankadan 103 bin lirasını çekip, evinin yakınında buluştuğu Ahmet B.´ye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlatan A.S., polise ihbarda bulundu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince oluşturulan özel ekip, kadının parayı teslim ettiği caddedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, şüphelinin Ahmet B. olduğunu ve Şanlıurfa´ya kaçtığını belirledi. Eskişehir ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa düzenlenen baskında Ahmet B., evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, bir miktar para ve dolar ele geçirildi. Şüpheli Ahmet B. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Şanlıurfa´da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

