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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuşturucu operasyonlarında 7 gözaltı

İHA

Uyuşturucu operasyonlarında 7 gözaltı

Eskişehir’de polis uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda 7 kişiyi gözaltına alırken, operasyonlarda 191,72 gram metamfetamin ile değişik türlerde uyuşturucu maddelere yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken, şahısların üst aramasında 191,72 gram metamfetamin, 7,28 gram bonzai, 2,50 gram esrar 0,86 gram kokain, 2 adet ecstacy hap, 7 adet sentetik ecza hap, 1 adet tabanca ve 8 adet mermi ele geçirildi. 4 şüpheli şahsa ‘uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak ‘suçundan işlem yapılırken, diğer 3 şahıs ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.

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