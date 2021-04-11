Eskişehir'de sokakta uyuşturucu satışına 3 tutuklama

Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 3 kişi, mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheliler M.Y., S.U. ve N.K.'yi takibe aldı. Bir süre izlenen 3 şüpheli, savcılık talimatıyla düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 191,72 gram metamfetamin, 7,28 gram bonzai, 2,50 gram skunk, 0,86 gram kokain, 9 uyuşturucu hap, tabanca ve 8 mermi ele geçirildi. Sağlık kontrolü ve ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Operasyonda yakalanarak uyuşturucu kullandığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında ise 'uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak' suçundan adli soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Caner AKSU
2021-04-11 16:26:29
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.