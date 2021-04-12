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Eskişehirli soğan çiftçisi sırasına bekliyor Cumhurbaşkanını Erdoğan’ın müjdesinin ardından çiftçiler soğanları çürümeyeceği için mutlu Üreticinin elinde kalan soğan Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine ulaşacak Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: “Ramazan ayı için çok güzel bir proje”

İHA

Eskişehirli soğan çiftçisi sırasına bekliyor Cumhurbaşkanını Erdoğan’ın müjdesinin ardından çiftçiler soğanları çürümeyeceği için mutlu Üreticinin elinde kalan soğan Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine ulaşacak Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: “Ramazan ayı için çok güzel bir proje”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla çiftçinin elinde kalan patates ve kuru soğanın ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması kararı, ürünlerini teslim etmek için sırasını bekleyen Eskişehirli çiftçileri sevindirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracılığıyla stok artışlarını önlemeye yönelik olarak, üreticinin elinde kalan patates ve kuru soğanı almaya başladı. Çiftçiden satın alınan soğan ve patates, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı. Depolarda neredeyse çürümeye başlayan tonlarca kuru soğan, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmayı bekliyor. Üreticiler ise sıranın bir an önce kendilerine gelmesini bekliyor.

“Ramazan ayı için çok güzel bir proje”
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından çok sevindiklerini dile getiren Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti. Geç kalınsa da doğru bir karar olduğunu aktaran Buluşan, “Bakanlığımızın yaptığı bu çalışma çok güzel oldu. Aslında bu biraz geç kalmış bir karar, çünkü soğan adeta hem sürüyor, hem de çürüyor. Şu anda depoda bulunan 3040 ton civarı soğan neredeyse yarıya düşecek. Üretici şu anda depoyu boşaltma derdinde. Yaptığı masraf ve toplam maliyet ekstra bir yük. Böyle bir çalışmanın yapılması çok güzel oldu. Şu anda merkez olarak Nevşehir’de patates ile çalışmalara başladılar. Buradan alınan ürünler büyükşehirlere götürülecek. Bunun yanı sıra alınan ürünler her ilin sosyal hizmetler müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını öğrendik. Ramazan’ın gelmesi nedeniyle bu mübarek ay için gerçekten çok güzel bir proje. Bizler de elimizden ne destek gelirse vereceğiz” şeklinde konuştu.

“Bu yıl soğana rağbet olmadı”
Soğana rağbetin bu yıl düşük olduğunun altını çizen Buluşan, çiftçinin soğanları çürümeden elden çıkarması gerektiğine değindi. Eskişehir’e sıranın gelmesini beklediklerini belirten Süleyman Buluşan, “Üretici şu anda bu konudan çok memnun. Pandemi dönemi ve ülkemizdeki plansız üretimle alakalı olarak da bu yıl bir sorun yaşandı. Üretilen bu soğan her yıl bu şekilde depoda kalmıyordu. Bu yıl buna rağbet olmadı. Üreticinin de her halükârda soğanı deposundan çıkarması gerekiyordu. Yoksa çürüyerek kokmaya başlayacaktı. Şu anda bizden ne zaman alınacağı belli değil. Bunun hızlanması için elimizden geleni yapacağız. Bundan 12 ay önce olsaydı çok daha az zayiat olurdu ama zararın neresinden dönersek kâr” ifadelerini kullandı.

“Ziyan olmasa da götürseler”
10 dekar kuru soğan eken ve masrafını karşılayamadığını söyleyen üretici Kenan Kızılay, “Ben soğanı 2 yıldır ekiyorum ve daha önceden hiç ekmemiştim. 10 dekarlık bir alanımız vardı ve soğan ektik. Yaklaşık 30 bin TL masraf yaptık. Geçen sene yine satabilmiştik ama bu yıl elimizden çıkarma imkânımız olmadı. Buna zamanında el atılsaydı iyi olurdu. Soğanın 1 liraya yakın maliyeti var, en azından maliyetine verseydik yine olurdu. Şu anda fiyatlarına bakıyorum 2530 kuruş civarı. Ben bu fiyata soğanımı verirsem ne yapacağım. Bakanlığın kararına sevindik. Ben bir ara soğanlarımı devlete hibe etmeyi bile düşündüm. Keşke ziyan olmasa da götürseler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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