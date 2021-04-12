Eskişehir yine beyaz örtü altında Nisan ayında yüksek kesimler kara teslim oldu Hava sıcaklığı eski değerlere düştü, sis yüzünden ulaşım aksadı

Eskişehir'de gece geç saatlerde başlayan ve özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ilkbahar mevsiminde çevreyi yeniden beyaza bürüdü.

Yağan yoğun karla birlikte Eskişehirliler yeni haftaya beyaz bir manzarayla uyandı. Özellikle yüksek mahallerde etkili olan kar yağışı hava sıcaklığını önemli ölçüde düşürürken görüş mesafesini oldukça düşürdü. Yayaların yürümekte güçlük çektiği, trafikte seyir halinde olan sürücülerin ise düşen görüşten ve ıslak zeminden dolayı temkinli ilerledikleri görüldü. Şehir merkezinde karla karışık yağan kar hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düşürürken yüksek kesimlerde ise termometreler eksi seviyeleri gördü. Bazı vatandaşlar ise kar yağışıyla birlikte oluşan kartpostallık manzaraları cep telefonlarıyla fotoğrafladı.



Kar yağışı taksi esnafının işlerine olumlu yansıdı

Kar yağışının işlerini olumlu yönde etkilediğini söyleyen taksi esnafı Bülent Tiftik, soğuk havada insanların diğer toplu taşımalar yerine taksiyi tercih ettiklerini belirtti. Hava durumu takip ettikleri için kar yağışına hazırlıklı olduğunu söyleyen Tiftik, “Kar yağışı bizi iş olarak olumlu etkiliyor. Hava soğuk ve yağışlı olduğu zaman insanlar taksiye biniyor. Taksilerinde trafikteki diğer ulaşım araçlarına göre avantajı var. Daha az duraklama yapıyoruz. Yani yağış bizim için olumlu bir şey oluyor. Biz internetten sürekli hava raporunu takip ettiğimiz için yağışa hazırlıklıyız. Kış lastiklerimizi çıkartmadık. Kar yağışı bizi olumsuz etkilemiyor” diye konuştu.



“Çiçek açan ağaçlar soğuktan etkilenecek”

Şehir merkezine göre daha yüksek bir yer olan Çankaya mahallesinde oturan Akif Yıldız ise, kar yağışının geçici olduğunu, ama çiçek açan ağaçlara olumsuz etkisinin olacağından bahsetti. Yıldız, “Kar yağıyor da geçicidir. İki veya 3 gün sonra geçer. Bazı yıllarda haziran ayında da yağış oldu. Cenabı Allah’ın hikmeti diyelim. Aldatıcı yaz gelmişti. Çiçekler yazı görünce açılmaya başladı. Şimdi tekrar soğuğu gördüğü için olumsuz etkilenir.” diye konuştu.

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