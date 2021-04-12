Uyuşturucu operasyonda 1’i satıcı 4 kişi yakalandı Polis baskınına karşı evinde çift kapılı tedbir alan uyuşturucu satıcısı kaçamadı

Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 1’i satıcı olmak üzere 4 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Kumlubel mahallesinde sokak satıcıları tarafından uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar doğrultusunda 4 şahıs yakalandı. Polis baskınlarına karşı tedbir amaçlı çift kapıyla güvelik sağlandığı görülen bir evde yapılan aramalarda ise; 46,74 gram bonzai, 29 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli şahsa ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak’ suçundan, 1 şüpheli şahsa da ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapıldı.
‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan hakkında işlem yapılan 1 şahıs Cumuhriyet Başsavcılığı’na sevk edilmek üzere gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.