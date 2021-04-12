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Eskişehir'deki kar yağışı kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de etkili oldu.

Seyitgazi de Nisan ayında kar sürprizi ile karşılaştı. Hafta başı sabah işlerine gitmek için evlerinden çıkan Seyitgazi'liler kar sürprizi ile karşılaştılar. Lapa lapa yağan kar yağışı, yeniden beyaza sürünen ilçede renkli görüntüler oluşturdu.

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