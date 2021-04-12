Başkan Ataç yenilenen merkezi inceledi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Batıkent Mahallesi’nde yenileme çalışmaları tamamlanan Hasan Ali Yücel Belde Evi ve Batıkent Deneyimli Kafe’de incelemelerde bulundu.

Başkan Ataç, Batıkent Mahallesi’nde yenileme çalışmaları tamamlanan Hasan Ali Yücel Belde Evi ve Batıkent Deneyimli Kafe’de incelemelerde bulunurken gerçekleştirilen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Belde Evi ve Deneyimli Kafe’de bulunan aileler ve çocukları, gerçekleştirilen yenileme çalışmalarından ve verilen hizmetlerden ötürü duydukları memnuniyeti Ataç’a teşekkürlerini ileterek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tepebaşı sakinleri için hayata geçirdikleri projelerin sahiplenilmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Ataç, “Belde Evlerimiz ve Deneyimli Kafelerimiz vatandaşlarımız tarafından çok sevildi. Aile sıcaklığının yaşandığı bu merkezlerimizi; gencimizden deneyimli vatandaşlarımıza, kadınlarımızdan çocuklarımıza kadar mahallelimizin her kesimi sahiplendi. Merkezlerimiz artık vatandaşlarımızın kendi evi gibi oldu. Böyle olduğunu gördüğümüzde büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hasan Ali Yücel Belde Evi ve Batıkent Deneyimli Kafemizde de gerçekleştirdiğimiz yenileme çalışmalarımız tamamlandı ve yeniden halkımıza hizmet vermeye başladı. Batıkent Mahallesi sakinlerimizin yenilenen merkezimizi sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmalarını diliyorum. Pandemiyle mücadele ettiğimiz bu günlerin de bir an önce geride kalmasını ve vatandaşlarımızla sağlıkla kucaklaşabileceğimiz günlerin en kısa sürede gelmesini temenni ediyorum. Bizler, dün olduğu gibi bundan sonra da Eskişehir halkının daha yaygın biçimde kaliteli hizmet alması için tüm çabamızla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan Başkan Ataç’a incelemeleri esnasında Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu da eşlik etti.

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