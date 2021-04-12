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Kazım Kurt: “Dualarımız; ülkemiz ve tüm insanlığın sağlık, barış ve huzur dolu günlere kavuşması için”

İHA

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ramazan Ayı'nın başlaması nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Kazım Kurt: “Dualarımız; ülkemiz ve tüm insanlığın sağlık, barış ve huzur dolu günlere kavuşması için”

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ramazan Ayı’nın başlaması nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Mesajında, Ramazanın hoşgörü ayı olduğuna dikkat çeken Başkan Kurt, "Ramazan’da dargınlık ve kırgınlıklar unutulur, sevgi, saygı yüceltilir. Böyle bir dönemde tatlı dille, güler yüzle, mutlu gönülle etrafımıza sevgi, barış ve hoşgörü enerjisi yayalım. Ramazan ayı sadece bir oruç ayı ya da bir nefis terbiyesi ayı değildir. Bu kutsal ay, kötü sözden arınma, yetim hakkına el uzatmama, yardımlaşma, dayanışma, hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı güçlendirdiğimiz bir aydır. Ne yazık ki geçen sene olduğu gibi bu sene de Ramazan Ayı’na Covid19 salgının gölgesinde giriyoruz. Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu günlerde mübarek Ramazan ayının, iyilik ve dayanışma anlayışının pekişmesine vesile olmasını diliyorum. Bu mübarek ayda dualarımız; ülkemiz ve tüm insanlığın sağlık, barış ve huzur dolu günlere kavuşması için. Bu duygu ve düşüncelerle, sağlık ve sevgi dolu; huzurlu nice Ramazanlar geçirmemizi diliyorum.” diye belirtti.

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