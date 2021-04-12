Kamyonetlerin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamyonetlerin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü öldü

DHA

Kamyonetlerin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü öldü


 ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de kontrolünden çıkan kamyonetle karşı şeride geçerek başka bir kamyonete çarpan ve ağır yaralanan Bünyamin Arıkan (50), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi İstiklal Caddesi´nde meydana geldi. Bünyamin Arıkan yönetimindeki 26 AF 356 plakalı kamyonet, Teknik Üniversite Sakintepe girişi önünde karşı şeride geçerek, Ali Eren (25) yönetimindeki 26 UH 093 plakalı kapalı kasa kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Arıkan, ağır yaralı olarak Yunus Emre Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Arıkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Arıkan´ın yakınları sosyal medya üzerinden baş sağlığı mesajları yayınlarken, kazada yaralanan diğer 6 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.FOTOĞRAF   DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-04-12 14:37:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TEI’den GTÜ’ye ‘Yüksek Başarımlı Laboratuvar’
YEREL HABERLER TEI’den GTÜ’ye ‘Yüksek Başarımlı Laboratuvar’
Eskişehirspor’da Tuzlaspor deplasmanı hazırlıkları tamamlandı
YEREL HABERLER Eskişehirspor’da Tuzlaspor deplasmanı hazırlıkları ...
Feci kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Feci kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti
25 yıl sonra kar sürprizi ile uyandılar Dağküplü mahallesi halkı çeyrek asrın ardından ilk defa nisan ayının ortasında kar görmenin şaşkınlığını yaşadı Mahalle Muhtarı Ahmet Yalçın “En son 1995'de böyle bir kar yağmış, yollar 3-4 gün kapanmıştı" "Toprak doyumunu aldı, bu sene çiftçimizin yüzü gülecek inşallah" Sarıcakaya yolunda seyreden bazı araçlar yolda kalırken sürücüler güçlük yaşadı
YEREL HABERLER 25 yıl sonra kar sürprizi ile uyandılar Dağküplü ...
Pandemi insanları müstakil ev ve arsaya yönlendirdi Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik: “Eskişehir’de müstakil ev ve arsa fiyatları yüzde 30 arttı.”
YEREL HABERLER Pandemi insanları müstakil ev ve arsaya ...
Kazım Kurt: “Dualarımız; ülkemiz ve tüm insanlığın sağlık, barış ve huzur dolu günlere kavuşması için”
YEREL HABERLER Kazım Kurt: “Dualarımız; ülkemiz ve tüm insanlığın ...
Başkan Ataç yenilenen merkezi inceledi
YEREL HABERLER Başkan Ataç yenilenen merkezi inceledi
Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Seyitgazi'de Nisan ayında kar sürprizi
YEREL HABERLER Seyitgazi'de Nisan ayında kar sürprizi
Uyuşturucu operasyonda 1’i satıcı 4 kişi yakalandı Polis baskınına karşı evinde çift kapılı tedbir alan uyuşturucu satıcısı kaçamadı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonda 1’i satıcı 4 kişi ...
Uluslararası Elektrokardiyoloji Derneği’nin ilk Türk başkanı ESOGÜ’den ESOGÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek Uluslararası Elektrokardiyoloji Derneği’nin ilk Türk başkanı oldu
YEREL HABERLER Uluslararası Elektrokardiyoloji Derneği’nin ilk Türk ...
Eskişehirli finale çıkan 3 sporcudan 2’si şampiyon oldu
YEREL HABERLER Eskişehirli finale çıkan 3 sporcudan 2’si şampiyon ...
Sevgilisini özleyen de suyu biten de 112´yi arıyor
YEREL HABERLER Sevgilisini özleyen de suyu biten de 112´yi arıyor
Eskişehir yine beyaz örtü altında Nisan ayında yüksek kesimler kara teslim oldu Hava sıcaklığı eski değerlere düştü, sis yüzünden ulaşım aksadı
YEREL HABERLER Eskişehir yine beyaz örtü altında Nisan ayında yüksek ...
Karda mahsur kalan ailelerin yardımına Başkan Çam ve ekibi koştu
YEREL HABERLER Karda mahsur kalan ailelerin yardımına Başkan Çam ve ...
Bozuk para kasaları onlar için kulübeye dönüşüyor Merkez Bankasının ahşaptan bozuk para kasaları sokak hayvanları için kulübeye dönüştürülüyor HayKonfed Eskişehir Temsilcisi Melek Özdoğan; "Merkez Bankamıza ulaştık ve kasalara talip olduğumuzu söyledik" "Bozuk para kasalarını alıp sahipsiz hayvanlar için kulübeye dönüştürüyoruz"
YEREL HABERLER Bozuk para kasaları onlar için kulübeye ...
Eskişehirli soğan çiftçisi sırasına bekliyor Cumhurbaşkanını Erdoğan’ın müjdesinin ardından çiftçiler soğanları çürümeyeceği için mutlu Üreticinin elinde kalan soğan Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine ulaşacak Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: “Ramazan ayı için çok güzel bir proje”
YEREL HABERLER Eskişehirli soğan çiftçisi sırasına ...
Kamyonetler kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kamyonetler kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı / Ek ...
Kaza yerine gelen ablanın en acı sorusu: “'Kardeşim' öldü mü?” Sokağa çıkma kısıtlamasında feci kaza Kamyonetler kafa kafaya çarpıştı: 2'i ağır 7 yaralı
YEREL HABERLER Kaza yerine gelen ablanın en acı sorusu: “'Kardeşim' ...
Kamyonetler kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonetler kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
Eskişehir'de uyuşturucu şüphelileri tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu şüphelileri tutuklandı
Eskişehir'de sokakta uyuşturucu satışına 3 tutuklama
YEREL HABERLER Eskişehir'de sokakta uyuşturucu satışına 3 tutuklama
Uyuşturucu operasyonlarında 7 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonlarında 7 gözaltı
Kente değer katacak bir merkez daha tamamlandı
YEREL HABERLER Kente değer katacak bir merkez daha tamamlandı