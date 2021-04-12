Prof. Dr. Görenek, Uluslararası Elektrokardiyoloji Derneği´ne başkan seçildi



ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, Uluslararası Elektrokardiyoloji Derneği´ne (International Society of Electrocardiology) 2 yıllığına başkan seçildi. Dernekte ilk kez bir Türk bilim insanın başkan seçildiğini ifade eden Prof. Dr. Görenek, "Başkanlık yapacağım bu iki yıl boyunca Türk araştırmacıları ve bilim insanlarını bu dernek içinde de desteklemek ve bilimsel seviyesi yüksek ortak projeler üretmek için elimden geleni yapacağım" dedi.

Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, 20 yıldır üyesi olduğu derneğin başkanlığına seçildi. İki yıl boyunca başkanlık yapacak olan Prof. Dr. Görenek´e dernekte genel sekreterlik görevini ABD´den Prof. Dr. Rob MacLeod, saymanlık görevini ise İngiltere´den Prof. Dr. Peter Macfarlane yürütecek.

Uluslararası Elektrokardiyoloji Derneği´ne ilk kez bir Türk bilim insanının başkanlık yapacağını ifade eden Prof. Dr. Görenek, "Uluslararası Elektrokardiyoloji Derneği'nde iki yıl sürecek başkanlık dönemim başladı. Bu derneğin başkanlığına ilk kez Türkiye´den bir bilim insanı getirildi. 1959 yılında kurulan ve kardiyoloji alanında en eski kurumlardan biri olan derneğin çoğunluğu Avrupa ve Kuzey Amerika'dan binlerce üyesi bulunuyor. Saygın uluslararası indekslerde yer alan 'Journal of Electrocardiology' isimli bilimsel dergisi de mevcut olan dernek, EKG ve kalp çarpıntıları konusunda dünya çapında önemli çalışmalar yürütüyor. Başkanlık yapacağım bu iki yıl boyunca Türk araştırmacıları ve bilim insanlarını bu dernek içinde de desteklemek ve bilimsel seviyesi yüksek ortak projeler üretmek için elimden geleni yapacağım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-04-12 15:28:56



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