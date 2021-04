DP lideri Uysal: Vatandaşımızla hemhal olacağız

Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye´yi 5 yıllık dönemde yeni yükselen güç merkezlerinden biri haline getirebilecek güce sahip olduklarını belirtip, "Toplumun her kesiminin beklentilerini, hayallerini ortaya dökecek politikalarımızla kademe kademe her noktada vatandaşımızla hemhal olacağız" dedi.

DP Genel Başkanı Uysal, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir´e geldi. Kafede esnaf odası başkanlarıyla bir araya gelen Uysal, "Milletten aldığımız yetkiyle milletin kürsüsünden seslenerek, sonuna kadar vatandaşın hakkını savunacağız. Bir büyük hizmet geleneğinin içinden süzülerek gelmiş tecrübesi, kadroları ve fikir derinliği ile millet önünde bu büyük ülkeyi 3-5 yıllık periyotta yeni yükselen güç merkezlerinden biri haline getirebilecek gücümüz de vardır, kadrolarımız da vardır, irademiz de vardır. Toplumun her kesiminin beklentilerini, hayallerini ortaya dökecek politikalarımızla kademe kademe her noktada vatandaşımızla hemhal olacağız" diye konuştu.

DP lideri Uysal ve beraberindeki Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'a, TFF 1´inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un atkısı hediye edildi. Uysal, açıklamalarının ardından esnaf odası başkanları ve temsilcileri ile sohbet etti.DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2021-04-12 15:55:21



