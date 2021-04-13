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10 kadından 1’i bu sorunla yaşıyor Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Öztürk: "Adet düzensizliğiniz varsa PKOS olabilir" "10 kadından 1’inde mutlaka Polikistik Over Sendromu vardır, bu hastalık aileden gelen, çoklu gen aktarımı olan bir hastalıktır"

İHA

10 kadından 1’i bu sorunla yaşıyor Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Öztürk: "Adet düzensizliğiniz varsa PKOS olabilir" "10 kadından 1’inde mutlaka Polikistik Over Sendromu vardır, bu hastalık aileden gelen, çoklu gen aktarımı olan bir hastalıktır"

Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Öztürk, Polikistik Over Sendromu hakkında bilgi verdi.
Polikistik Over Sendromu'nun, 1545 yaş arasında kadınlarda en sık görülen hormonal bozuklukların başında yer aldığını aktaran Öztürk, “10 kadından 1’inde mutlaka bu sendrom vardır, bu hastalık aileden gelen, çoklu gen aktarımı olan bir hastalıktır” diye konuştu. Polikistik Over Sendromu tanısı için genellikle hormon ve kan testleri yaptıklarını ifade eden Öztürk, “Kandaki androjen hormonlarının seviyesi ile FSH ve LH adlı hormonların seviyelerinin tespiti Polikistik Over Sendromu (PKOS) tanısı konmasında oldukça önemlidir. Bunların yanı sıra ultrasonografiyle yumurtalıkların polikistik yapısının gösterilmesi tanı koydurucudur” şeklinde konuştu.

Bu belirtiler varsa dikkat
Adet düzensizliği ve tüylenmenin PKOS tanısı için en belirgin belirtiler olduğunu belirten Öztürk, diğer belirtileri ise şöyle sıraladı:
“Seyrek adet görmek, çene altında göbekte, sırtta erkek tipi kıllanma, kısırlık, insüline karşı direnç, nedeni olmayan kilo artışı, özellikle göbek etrafında kilo artışı, ciltte sivilcelenme, yağlanma, saç dökülmesi, yüz bölgesinde yağlanma, cildin kararması, baş ağrısı.”
Kadınların bu hastalık ile birlikte yaşamaya alışmaları gerektiğini dile getiren Dr. Öztürk, bu kişilerde şeker hastalığına yakalanma riskinin de 4 kat arttığına dikkat çekti.

"Hastalığın tedavisi ömür boyu sürer"
Kan testinde çıkan hormonsal bozukluklara göre kişilere doğum kontrol hapları veya adet düzenleyici ilaçlar önerilebileceğini aktaran Öztürk, “İlaç tedavisi uygulaması temelde vücuttaki hormon dengesinin sağlanması ile yağ ve şeker metabolizmasının dengelenmesi amacıyla uygulanmaktadır. PKOS belli bir süre ilaç kullanarak tedavi edilen bir sorun değildir, tedavi yaşam boyu sürer. Hastanın uygun diyet ve fiziksel aktiviteyle tedavi sürecini desteklemesi oldukça önemlidir” dedi.

"Tedavi edilmezse önemli sorunlarla karşı karşıya kalabilir"
Polikistik Over Sendromu’nun tedavi edilmemesi durumunda kişinin yaşam kalitesinin düşeceğini belirten Öztürk, “PKOS, tedavi edilmezse, uzun dönemde kardiyovasküler hastalıklar, obezite ile birlikte iç organların yağlanması, bununla birlikte şeker hastalığının gelişmesi, kozmetik sorunlar, sivilcelenme, akneler ve cildin yağlanması, hipertansiyon, metabolik sendrom, kısırlık, depresyon ve anksiyete bozukluklarına neden olabilir” ifadelerini kullandı. Tedavide kişinin kilo vermesinin önemine değinen Öztürk, “Sağlıklı kilodaki kişilerde sendromun olumsuz etkileri oldukça azalır” şeklinde konuştu.

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