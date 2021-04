Eskişehirspor küllerinden yeniden doğacak Eskişehirspor’un eski kalecisi Sefer Hakan Olgun: “Bizim final maçında soyunma odasına icra memur gelmişti, yine şampiyon olduk” “Eskişehirspor miraslarını değerlendiremedi” “İnsanlar destek verecekler, ama önce onların güvenini kazanılması gerekiyor”

Eskişehirspor’un eski kalecilerden Sefer Hakan Olgun, Eskişehirspor'un ligin bitimine 6 hafta kala TFF 2. Lig'e düşmesi durumunu değerlendirerek, “Eskişehirspor küllerinden yeniden doğacak” dedi

Eskişehirspor, Gaziantespor, Sakaryaspor ve Kocaelispor gibi köklü takımlar başta olmak üzere Türk futboluna 16 yıl profesyonel olarak hizmet eden ve Eskişehirspor’a şampiyonluk getiren takımın eski kalecisi Sefer Hakan Olgun, Eskişehirspor’un, TFF 1. Lig'de oynanan Altınordu maçını 63'lük skorla kaybetmenin ardından 2. Lig B grubuna düşmesi durumunu değerlendirdi. Sefer Hakan Olgun, konuya ilişkin bazı eleştirilerde bulunarak bir eski futbolcu olarak Eskişehirspor’un yeniden hak ettiği yere geleceğinden umutlu olduğu dile getrdi.

20042005 sezonunda Akçaabat Sebatspor kalecisi iken Kayserispor maçı öncesi gelen 200 bin avroluk şike teklifini reddedip ihbar eden Olgun’a Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başta olmak üzere birçok kurumdan çeşitli plaketler ve ödüller verilmişti. Ancak bu olay sonrası kulüp bulmakta sıkıntı yaşayan ve 33 yaşından kariyerine nokta koyan unutulmaz kaleci Sefer Hakan Olgun, yaptığı değerlendirmede, “Eskişehirspor’un hak ettiği yere geri gelmesi için sabit plan, misyon ve iyi yönetilmesi gerekiyor” diye aktardı.



“Bu sonuç en az 8 senenin kulübe yapılanların sonucudur”

Kaleci Hakan, Eskişehirspor’un 2. Lige düşmesi aslında yılladır devam eden bir sürecinin sonucu olduğu belirtti. Sefer Hakan Olgun, “Eskişehirspor, 2013 yılından sonra aslında ulusal anlamda bir misyon kaybına uğradı. Halil Ünal’ın başkanlık döneminden sonra Eskişehirspor’da bir düşüş başladı. Eskişehirspor’un şu anda 2. Lige düşmesi aslında 2 yıl veya 3 yıllık bir mevzu değildir. Son yaklaşık 8 yılda Eskişehirspor’a yapılan muamelenin sonucudur. 2013 yılından 3 sene sonra da zaten Süper Ligde zar zor direndi. Sonrada bir alt lige düşmüştü” diye konuştu.



“Hiçbir takım her önüne gelenden 56 gol yemedi”

Kaleci Sefer Hakan Olgun, Eskişehirspor’un toparlayabilmesi için çok geç bir süreç olduğu aktararak, şöyle devam etti:

“Bence toparlayabilmesi için çok geç bir süreç başladı. Çünkü ligde kalabilme adına ileriye dönüş çalışılmış olsaydı, amacı önümüzdeki yıl şampiyonluk olsaydı, elindeki futbolcuları şu an satamazdı. Bilal’i satmazdı, Metehan’ı satmazdı. Hedefi olan bir takım bunları yapmazdı. Çok büyük bir miktarda borçlu olduğunu kabul ediyorum. Ama Türkiye çok borç içerisinde olan hiçbir kulüp önüne gelen takımdan 56 gol yemedi. Hem de her hafta 3456 bu goller yemedi yani. Bir senedir tek bir maç kazanamadı. Son bir yılda en az 5 hoca geldi ve gitti. Bu Eskişehirspor’un hedefsizliğini gösteriyor. Hedefi olan, planı olan kulüp bu şekilde yapmazdı zaten. Bence bu şekilde yönetilmeye devam edilirse Eskişehirspor’a daha kötü günleri bekliyor.”



“Bizim final maçında soyunma odasına icra memur gelmişti, yine şampiyon olduk”

Kendilerinin oynadığı dönemlerde büyük zorluklar çeken, ancak yine de maçları kazanmaya devam ettiği belirten Sefer Hakan Olgun, “Bir Eskişehirspor’a kızgın değiliz. Eskişehirspor’a biz asla kızamayız, kırgın da olamayız. Ama gerçekten bir eski futbolcu olarak, şampiyonluğu elde eden biri takımın kalecisi olarak çok üzülüyorum. Birlikte oynadığımız arkadaşlarımızla da görüşüyoruz. Hepimiz aynı şekilde üzülüyoruz. Bizim oynadığımız dönemde çok çok zor şartlar altında bir şampiyonluk yaşamıştık. O dönemde futbolcular, teknik heyet kimse alacaklarını alamadılar. Final maçlarına çıktığımız zaman özellikle soyunma odasında 2 defa hem Karabük maçında hem de Sarıyer maçında icra memurlar gelmiştir. Kulübün formasına, kulübün futbolcuların kramponlarına yani o an soyunma odasında ne varsa ele koymaya çalıştırlar. Biz bunları yaşadık. Ama ne oldu? Sonuç itibariyle bütün zorluklarını aşarak şampiyon olduk. Hem de 4 maç üst üste kazanarak şampiyon olduk. Bu kadar kötü duruma düşmedik. Saha dışındaki sorunlarını sahaya taşımadık. O zaman da trilyonun üstünde borç vardır. Yani bu şu anlama geliyor; Eskişehirspor borçlu diye bu kadar kötü durumda değil, bu yıllardır kulübü iyi yönetilemediğinin sonucudur” diye eski günlerini hatırlattı.



“Eskişehirspor miraslarını değerlendiremedi”

Halan Olgun, konuşmalarına şöyle devam etti:

“2013 yılında Halil Ünal görevden ayrılırken aslında çok güzel miraslar bırakmıştır. Tabi kulüp şu anda olduğu kadar borçlu değildi. Fakat avucunda çok değerli futbolcular vardır. Sonradan gelenler onları da kaybettiler. Ancak 2017 yılında Antalya’da Eskişehirspor Göztepe arasında oynanan maçı Eskişehirspor kaybedince, daha da ciddi bir düşüş sürecine uğramaya başladı. Dövizdeki dalgalanmalarla beraber borçlar çok ciddi anlamda artmıştır. Şu anda trilyonlarca borç söz konusudur. Bu borçlar kulübün üstünde ciddi bir yüktür ve kulübü her geçen gün daha kötüye sürükledi. Bu borçların artarak devam etmesinin sebebi de, bence gelip giden bazı bilinçsiz yöntemdir. Bilinçsiz harcamadır. Bilinçsiz yöneticilerdir.”



“Taraftarlar bunu hak etmiyor”

Efsane kaleci Halan Olgun, Eskişehirspor, şuanda olduğu çizgiden devam ederse kulübün çıkışı zor olduğu öne sürdü. Olgun, “Borçlarının ödenememesi ve transfer yasağının kaldırılmamış olması Eskişehirspor’u bir alt lige daha düşüreceği düşünüyorum. Tabi bir kültür şehri olarak Eskişehir bunu hak etmiyor. Taraftarlar hak etmiyor. Çünkü geçmişi başarılarla dolu, kupalarla dolu efsane bir kulüpten bahsediyoruz. Türkiye’deki Anadolu kulüpler içerisinde geçmişte çok başarılara ulaşmış bir kulüpten söz ediyoruz. Gelecek olarak da eğer bu şekilde yönetilmeye devam edilirse pek umutlu görmüyorum. Bence Eskişehirspor şu anda çok megaloman şekilde yönetiliyor. Bilinçsiz ve hayallerle yönetiliyor. Bu şekilde devam edilmesi halinde bu durumdan çıkışı zordur” şeklinde konuştu.



“İnsanlar destek verecekler, ama önce onların güvenini kazanılması gerekiyor”

Kalesi Sefer Hakan Olgun, konuşmalarına şöyle devam etti:

“Eskişehirliler kulübe destek olacak. Olacak tabi de; o insanların güveni kayıp oldu. Eskişehirli olup da Eskişehirsporlu olmaması gibi bir durumun olduğu ben düşünmüyordum. Eskiden Eskişehir’de Eskişehirspor’un forması dışından başka bir takımın forması giyerek gezmek bile zordur. İnsanlar tepki gösterirdi. Ama şu an maçlarda bile Eskişehirlilerden diğer takımlara destek verdiği görüyoruz. Yani burada sorun taraftarlarda değil, yıllardır yavaş yavaş onların güvenlerin kaybetmesine sebep olanlardır. Şu anda borçlar var. Yine Eskişehirspor’a sahip çıkacaklar. Çıksın istiyoruz. Ama ne uğruna? İnsan vereceklerin karşılığında umutsuzlukla geri döndü. O yüzden bence maçalar kazanmadan önce taraftarları kazanması şart oldu. Eğer bunu yapılabilirse borçlar da silinecek. Çünkü Eskişehir’de çok zengin insanlar var. Umut verilirse yatırım yapılabilir. Destek olunabilir. Ama bunun için sadece hayal satmak değil, gerçek planı ile yola devam edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum.”



“Eskişehirspor eski futbolculara sahip çıkmadı”

Eskişehirspor, sahada koştuğu eski futbolculara destek olmadığı ve onlara kulüpte pek görev verilmedi iddia eden kaleci Sefer Hakan Olgun, “Eskişehirspor kulübünde efsaneleşmiş eski futbolcularını değerlendirmedi. Eski futbolculara kulübe doğru düzgün görev vermedi. Örneğin; bir Ende Gonca kulüpte hiç görev verilmedi. Eskişehirspor’a yıllardır kaptanlık yapmış oyuncular var. Onları Eskişehirspor çatısı altında doğu düzgün toplayamadılar. Görevler verilmedi, verildi ise de çok çabuk geri alındı. Bence kulübün durumun düzeltilmesi için özüne dönmesi artık şart oldu. Çünkü bence geçmişi olmayanın geleceği olmaz” dedi.



“Artık kimse Eskişehirspor’a gelmek istemiyor”

“Eskişehir birçok futbolcunun gelmek istediği takımı olan Eskişehirspor, artık pek kimsenin gelmek istemediği bir takım oldu” diyen Sefer Hakan Olgun, “Eskişehirspor geçmişte birçok futbolcunun, teknik heyetinin gelmek istediği bir kulüptür. Çok eskide değil. Bundan 10 sene öncesine kadar futbolcular buraya gelmesi için beklerdi. Ama son 45 yıl çoğu teknik direktörü, belki de yüzde 90 futbolcunun gelmek istemediği bir kulüp haline geldi. Hem yönetilme vaazında hem de parasal anlamdaki sıkıntılardan dolayı kimse artık buraya gelmek istemiyor. Gelen gidenler de paralarını alamayınca FİFA’ya şikâyet etmişler. Bu haber duyunca başka futbolcular gelmek ister mi? İstemez tabi” diye sözlerine ekledi.



“Eskişehirspor için çok ciddi bir sponsor gerekiyor”

Sefer Hakan Olgun, şu sözlerle konuşmasına nokta koydu:

“Eskişehirspor’un toparlanması için çok ciddi sponsora ihtiyacı vardır. Eskişehirspor’un acilen kurumsallaşması gerekiyor. Bir şirketleşmesi gerekiyor. Bunlar çok çok uzun zaman alacak. Ancak şimdiden başlamazsa süreç böylelikle ilerlemeye devam edecek. Fakat tez zamanda toparlanarak 2. Lig B grubundan 1. Lige çıkmak için gerçek anlamda ciddi bir sponsor gerekiyor. Türkiye’de ciddi söz sahibi olan bazı şirketler Eskişehir’de var. Onlara başvurulması gerekiyor. Dediğim gibi geç kalındı, ama yine hiç bir şey için geç değildir.”

