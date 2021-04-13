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Eskişehir Gençlik Hizmetleri, Bilgi Yarışması İl Finalini gerçekleştirdi

İHA

Eskişehir Gençlik Hizmetleri, Bilgi Yarışması İl Finalini gerçekleştirdi

Gençlik ve Spor Bakanlığının her yıl düzenlediği ‘Kim Bilir?’ isimli gençler arası bilgi yarışmasının il finali ve ödül töreni Odunpazarı Gençlik Merkezinde yapıldı.
Eskişehir Gençlik Hizmetleri Müdürlüğünün düzenlediği bilgi yarışması Odunpazarı Gençlik Merkezinde yapıldı. Yarışma, lise ve üniversite öğrencilerinin katılımı ile üç kişilik takımlarla gerçekleştirildi. Yarışmada gençlere; genel kültür, tarih, coğrafya, vatandaşlık, anayasa, sayısal mantık, spor kültürü, görsel sanatlar, müzik ve güncel konularından oluşan sorular soruldu. Program sonunda jüri üyeleri ve kurumun müdürleri gençleri tebrik ederek dereceye giren takımların ödüllerini takdim etti. İl birincisi olan gruplar bölge finaline gitmeye hak kazanarak Eskişehir’i temsil edecek.

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