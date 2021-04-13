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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜDAM’da “Anıtları ve Yazıtlarıyla Türkler” konusu konuşuldu

İHA

TÜDAM’da “Anıtları ve Yazıtlarıyla Türkler” konusu konuşuldu

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) tarafından aylık olarak düzenlenmekte olan “İlgiden Bilgiye, Bilgiden Bilince Türk Dünyası Bilim Kültür Seminerleri” dizisinin ikincisi, “Anıtları ve Yazıtlarıyla Türkler” çevrim içi ortamda gerçekleştirildi.
Moderatörlüğünü TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Kemal Polat’ın yaptığı seminere konuşmacı olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Dil Kurumu Yazıt Bilimi Kolu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz katıldı. Türk tarihi ile ilgili birçok bilginin paylaşıldığı seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Kemal Polat, Türklerin dünya tarihindeki önemine vurgu yaparak şunları söyledi:
“Bu programla Türk kültür tarihine ışık tutacağız, çünkü birçok yabancı araştırmacı der ki ‘Eğer Türkler olmasaydı, tarih öksüz kalırdı’. Batılıların bu cümleyi sarf etmesinde ecdadımızın askerî başarılarının yanında tarihte kurdukları medeniyetler ile ortaya koydukları bilim, kültür, sanat, edebiyat gibi eserlerin de önemli bir payı vardır. İşte bu eserlerin başında anıtlarımız ve yazıtlarımız geliyor. Yazıtlar, anıtlar hazine kadar değerli olup, bir milletin tapu senetleri, varlığının ve kadim medeniyetinin en somut delilleridir.”

“Türklerin anıtlarını, yazıtlarını, kültür ve uygarlık eserlerini belirleyip belgeledik”
Konuşmasında Türklerin tarihinin, çok köklü bir geçmişi olduğuna değinen Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz, “Bugün hem Türklerin kendilerine ait tarihî ve arkeolojik belgeleri, hem de Türklerin irtibatta olduğu milletlere ve devletlere ait tarihî kayıtlar, Türklerin tarihini milattan öncesine kadar götürmeye imkân veriyor. Ancak bütün bunlara rağmen Türklerin kim oldukları ve tarihleri hakkında konunun uzmanları arasında tartışmalar da bulunuyor. Bu sebeple araştırma ekibimizle birlikte, 30 yılı aşkın süredir Asya ve Avrupa kıtalarındaki birçok ülkenin sınırları içinde kalan topraklarda Türk boy ve topluluklarının izlerini araştırıp inceleyerek Türklerin anıtlarını, yazıtlarını, kültür ve uygarlık eserlerini belirleyip belgeledik ve bunları kitaplar, albümler, makaleler, bildiriler halinde bilim dünyasının istifadesine sunduk.” dedi. Prof. Dr. Alyılmaz, gerçekleştirilen seminerde yaklaşık 200 görüntüden hareketle, Türk tarihinin Türk kültürünün, Türk dilinin ve edebiyatının eskiliğini, kökenini ve gelişmişliğini belgeleriyle birlikte ortaya koydu.
Katılımcılar tarafından yoğun ilgi gösterilen program, TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Kemal Polat’ın konuşmacı ve katılımcılara teşekkürü ile sona erdi.
30 yılı aşkın süren araştırma sonuçlarının paylaşıldığı “Anıtları ve Yazıtlarıyla Türkler” seminerine ilgi duyan herkes Anadolu Üniversitesi YouTube resmi hesabından da http://ana.do/2WR erişebilecek.

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