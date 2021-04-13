Uyuşturucu madde satışı yapan 1 kişi tutuklandı

Bu bölgelerde sağanak ve kar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu satıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Eskibağlar mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edildi. Sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışma sonucu 4 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise; 27,90 gram plaka esrar, 16,74 gram metamfetamin, 4 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Yakalanan şahıslardan 3’üne ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem başlatılırken, 1 şahıs hakkında ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçu kapsamında işlem başlatılarak gözaltına alındı.

‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan gözaltına alınan şüpheli M.R.Y., Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.