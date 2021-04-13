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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Feci kazadan bir kötü haber daha Ölü sayısı 2'ye yükseldi

İHA

Feci kazadan bir kötü haber daha Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Eskişehir’de geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücülerden biri daha hayatını kaybetti.
Tepebaşı'na bağlı Sütlüce mahallesi İstiklal caddesindeki kazada Bünyamin A. (50) idaresindeki 26 AF 356 plakalı kamyonet ile Ali E.'nin (25) kullandığı 26 UH 093 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpışmış, her iki sürücü ağır, araçlarda bulunan 5 kişi de hafif yaralanmıştı.
Ağır yaralanan sürücülerden Bünyamin Arıkan'ın dün tedavi gördüğü Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan Ali E.’nin de bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.
Feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükselirken, diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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