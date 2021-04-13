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Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da vakalar yükseldi

DHA

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da vakalar yükseldi


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nca açıklanan verilere göre, haftalık risk haritasında 100 binde 358,90 olan Eskişehir´deki vaka oranı son 1 haftada 165,95 artışla 524,85'e yükseldi. Yeni vaka oranları günlük koronavirüs tablosu ve HES haritasına da yansırken, hastanelerdeki yoğunluğu da artırdı. Bilecik'te vaka oranı 480,53´e, Kütahya'da ise 280,57´ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı 03-09 Nisan haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. Eskişehir, 100 bin kişide 358,90´dan 1 haftada 524,85´e yükselerek `çok riskli´ şehirler arasında yer aldı. Yaklaşık 900 bin nüfuslu kentte vaka artışı endişe yaratırken, günlük pozitif vaka sayısı ise 550´nin üzerine çıktı. Bakanlığın 4 Nisan günlük şehir tablosuna göre Eskişehir´de PCR testi pozitif çıkmasına rağmen herhangi bir semptom göstermediği için evinde tedavi edilenlerin sayısı 4 bin 200´ü aşarken, koronavirüs tedavisi sağlayan Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Şehir Hastanesi´nde 23´ü entübe, 68´i yoğun bakım olmak üzere 392 hasta halen Covid-19 servislerinde tedavi görüyor.
HARİTA TAMAMEN KIZARDI
Risk oranlarında 100 bin nüfusta 500 oran seviyesini aşan 14 şehir arasında yer alan Eskişehir´de vakalardaki artış Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Kentin tamamının 'düşük risk' anlamına gelen `mavi´ renkle gösterildiği harita, son 1 ayda artan vaka sayısının ardından tamamen kırmızıya boyandı. Eskişehir Sağlık Müdürlüğü´ne bağlı filyasyon ekiplerince yapılan incelemede son dönem vakaların ev kadınları ile okula giden öğrenciler nedeniyle arttığı tespit edildi. Özellikle ev kadınlarının gün ya da doğum günü gibi etkinliklerle bir araya geldiği belirlenirken, toplanılan evlerde virüs kaparak okula giden öğrencilerin de vaka artışına neden olduğu anlaşıldı.
BİLECİK VE KÜTAHYA'DA DA ARTTI
Sağlık Bakanlığı´nın verilerine göre, nüfusu yaklaşık 220 bin olan Bilecik´te 100 bin kişide vaka oranı 340,62´den 1 hafta da 480,53´ye yükseldi. Nüfusu 580 bin olan Kütahya´da ise vaka oranı 190,57 seviyesinden 280,57´ye çıktı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2021-04-13 20:02:18

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