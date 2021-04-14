İş birliği protokolü imzalandı

Acıbadem Eskişehir Hastanesi ve Eskişehir İTÜ Doğa Koleji arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Direktörü Mevlüt Yıldırım ve Kolej Eskişehir Kampüsü Müdürü Müge Selen Sarıca’nın katılımıyla gerçekleştirilen protokol Acıbadem Eskişehir Hastanesi’nde imza altına alındı. Bu protokol kapsamında kolejin tüm öğretmen ve personelinin yanı sıra öğrenciler ve 1. derece yakınları, Acıbadem Eskişehir Hastanesi’nin sunmuş olduğu hizmetlerden ayrıcalıklı olarak faydalanabilecekler.

Protokol ile alakalı Acıbadem Eskişehir Hastanesi Direktörü Mevlüt Yıldırım “İçerisinde bulunduğumuz dönem hepimize sağlığın ve eğitimin önemini bir kez daha hatırlattı. Bu süreç herkesi etkilediği gibi kıymetli eğitimcilerimizi, eğitim sektörü çalışanlarını, öğrencileri ve velileri de olumsuz etkiledi. Bu noktada iki sektörün iş birliği içerisinde olması ve birbirine destek olması oldukça önemli” açıklamasında bulundu.

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