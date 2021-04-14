Başkan Kurt son iki yılın en başarılı ilçe belediye başkanları listesinde

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ORC Araştırma Şirketi tarafından 30 büyükşehirde, 25 bin seçmenin üzerindeki tüm ilçelerde yapılan Yerel Yönetimler Performans Araştırması’nda İç Anadolu Bölgesi’nde 3. sırada yer aldı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bu araştırmaya göre İç Anadolu Bölgesi’nde son iki yılın en başarılı ilçe belediye başkanları listesinde üçüncü sırada bulunuyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde yüzde 48.44 oy oranına sahip olan Başkan Kurt, araştırmaya göre başarı oranının yüzde 7,5 oranında artırdı. Araştırmaya göre Başkan Kurt’un başarı oranı yüzde 55,9 oldu.

Araştırma, 19 Mart7 Nisan 2021 tarihleri arasında 30 büyükşehirde, 25 bin seçmenin üzerindeki tüm ilçelerde gerçekleştirildi. Yüz yüze ve CATI yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmaya 27 bin 160 kişi katıldı. Araştırma sonrasında ise en başarılı belediye başkanları listesi oluşturuldu. Listede 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde almış olduğu oydan daha fazla başarı oyuna sahip olan ilçe belediye başkanları bulunuyor.

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