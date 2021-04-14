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AMAT sayesinde müziğe olan ilginizi test edebilirsiniz Anadolu Üniversitesi tarafından geliştirilen yazılım ile müzik algısı ölçülebiliyor Hazırlanan yazılım ile sağlık alanında araştırma ve uygulamalar yapılabilecek Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal: “Test sayesinde çocuklar ve yetişkinler kendi müzik algıları hakkında bilgi sahibi olabilecekler”

İHA

AMAT sayesinde müziğe olan ilginizi test edebilirsiniz Anadolu Üniversitesi tarafından geliştirilen yazılım ile müzik algısı ölçülebiliyor Hazırlanan yazılım ile sağlık alanında araştırma ve uygulamalar yapılabilecek Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal: “Test sayesinde çocuklar ve yetişkinler kendi müzik algıları hakkında bilgi sahibi olabilecekler”

Bilimsel yöntemlerle hazırlanan Anadolu Üniversitesi Müzik Algısı Testi’nin (AMAT) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Anadolu Üniversitesi 7 yaşından büyük herkesin kendi müzik algısı hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlayan yeni bir yazılım geliştirildi. AMAT adı verilen dijital yazılımın geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları, alan uzmanları kontrolünde başarıyla tamamlandı. AMAT’ı kullanmak isteyenlerin; tek ses, çift ses, çok ses, ritim, melodi, ses uzunluğu ve tempo olmak üzere toplam 7 kategoride yer alan testleri çözebileceği belirtildi. Yetişkinler, kendileri ve çocukları için uygulayabilirken öğretmenler ise sınıfta bulunan öğrencileri için testi kullanabileceği öğrenildi. Öte yandan düzenlenen lansmana, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ın yanı sıra; proje ekibinde yer alan Prof. Dr. Ozan Evrim Tunca, Prof. Dr. Şükrü Torun ve Prof. Dr. Evrim Genç Kumtepe katıldı.

“Bu alandaki yeteneklerine uygun eğitimi alabileceklerdir”
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, hazırlanan proje ile yediden yetmişe herkesin müzik yeteneğini bilimsel yöntemlerle keşfetmeyi amaçladıklarını söyledi. Test sayesinde müzik alanındaki yeteneklere uygun olarak eğitimin sürdürülebileceğini belirten Rektör Erdal, “Proje temel olarak müzik üzerine. Müzik, felsefe ve matematik gibi alanlarla birlikte tarih boyunca, özellikle filozofların üzerinde önemle durduğu çalışma alanlarından biri olmuştur. Müziğin temsil dışı soyut doğası, onun insan ruhu üzerindeki büyüleyici etkisini somutlaştırmayı zorlaştırsa da anlatım sanatı olarak müziği araştırmak ve evrensel dilini yorumlamak konusundaki arayışlar hep devam etmiştir. Özellikle çocukluk döneminde müziğe eğitimin bir boyutu olarak bakılmış, etkili bir öğretim aracı olarak değerlendirilmiştir. Anadolu Üniversitesi olarak biz de Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen ‘Müzik Algı Testi’ projesi, müzik üzerine düşünen ve bunu yediden yetmişe herkesin müzik yeteneğini bilimsel temel ile keşfetmek, bu yeteneğin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilmiştir. Kısaca AMAT olarak değerlendirdiğimiz bu proje platformu üzerinden gerçekleştirilecek test ile her yaştan bireyler ve özellikle çocuklar kendi müzik algıları hakkında bilgi sahibi olabilecekler. Bu alandaki yeteneklerine uygun eğitimi alabileceklerdir” şeklinde konuştu.

“Evlere internet üzerinden dijital bir şekilde girebileceğimizi düşündük”
Projenin yürütücülüğünü yapan Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozan Evrim Tunca, AMAT’ın ortaya çıkış süreci hakkında bilgiler verdi. Çocukların müzik yeteneği algısını evdeyken öğrenmeyi amaçladıklarını ifade eden Prof. Dr. Tunca, “Bilimsel çalışmalar bir problemle başlar. Bu problem de birazcık evde çıktı diyebilirim. 67 yaşlarındayken acaba benim çocuğum da müzisyen olabilir mi, müzik aleti çalabilir mi, müzik kulağının ne durumda olduğunu anlamak istiyordum. Bunu anlayabilmek için, konservatuarlarda kullandığımız yöntemler var. Piyano başında bir ses veriyorsunuz ve çocuk o sesi tekrarlıyor. Eğer tekrarlayabiliyorsa diyorsunuz ki ‘evet müzik kulağı var’ Fakat gördüm ki 67 yaşındaki çocuklar kendi seslerini kullanarak bu melodileri tam olarak tekrarlayamıyorlar. Ben de oğlumun sınıf arkadaşlarını eve davet ettim, beraber bir çalışma yaptık. Baktım ki hepsi aynı sorunu yaşıyor. Araştırmalarım sonucunda dedim ki ‘öyle bir çalışma yapmalıyız ki herkes evinde çocuğunun ya da sınıfta öğrencisinin müzik yeteneğini kolaylıkla ve bilimsel yöntemle öğrenebilsin.’ Daha sonra düşündüm ki çocuklar müzik yetenekleriyle ilgili bilgiyi evde alabilsinler. Evlerine de internet üzerinden dijital bir şekilde girebileceğimizi düşündük” ifadelerini kullandı.

“Sağlık alanında araştırma ve uygulama boyutlarında kullanım bulacaktır”
Hazırlanan projenin başta müzik psikolojisi olmak üzere farklı alanlarda da kullanılabileceğini söyleyen Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil Konuşma Terapisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Torun, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:
“İnsan beyninin algısı çerçevesinde; ne kadar aralıkla uyaranların sunulması, hangi uzunlukta uyaranlar verilmesi, bu ölçümleri en sağlıklı nasıl gerçekleştirebiliriz sorusu cevaplarıyla birlikte yapılandırıldı. Bu yüzden bu yüzden çok değerli bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Sadece müzik eğitimi alanında değil müzik psikolojisi alanında, müzikbeyin araştırmaları alanında ve hatta hastalıkların klasik yapılandırılmış geçerli tedavilere ek olarak desteklenmesine çok büyük katkı sağlayarak müzik terapi alanında kullanılabilirliğinin olduğunu düşünüyorum. Rehabilitasyon, müzik psikolojisi yani sağlık alanında da araştırma ve uygulama boyutlarında kullanım bulacaktır.”

“Sürdürülebilirliği yüksek olan bir projede yer almaktan gurur duyuyorum”
Projenin uzaktan eğitimin teknolojik altyapı sürecine sahip olduğunu aktaran Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Evrim Genç Kumtepe, “Böyle anlamlı bir projede benim için çok değerli, çünkü y, z ve hatta şu anda alfa kuşağı olarak adlandırdığımız yeni nesle bu becerileri aksettirebileceğimiz bir platform üzerinden yaygınlaştırılabilir etkisi, sürdürülebilirliği yüksek olan bir projede yer almaktan gurur duyuyorum. Uzaktan eğitim alanında çalışıyorum. Bu projenin de bir uzaktan eğitim teknolojik altyapı süreci var. Çocuklar da yetişkinler de bu platformu değerlendirebilecekler. Ayrıca ölçme değerlendirme alanında da bu testin gerçekten bilimsel anlamda niyet ettiğiniz şeyi ölçüp ölçmediği üzerine çalışmalar yaptık” diye konuştu.

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