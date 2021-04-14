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İkinci el giysi dükkânlarının durumu içler acısı Pandemi sebebi ile insanlar hijyen açısından ikinci el malzemeleri ellerine bile almak istemiyor Satışları durma noktasına gelen esnaf karın tokluğuna dükkanlarını açık tutuyor

İHA

İkinci el giysi dükkânlarının durumu içler acısı Pandemi sebebi ile insanlar hijyen açısından ikinci el malzemeleri ellerine bile almak istemiyor Satışları durma noktasına gelen esnaf karın tokluğuna dükkanlarını açık tutuyor

Eskişehir’de ikinci el giysi ve ayakkabı satan dükkânların satışları durma noktasına gelirken satıcılar, ikinci el eşya almayarak insanları belediyelerin giysi kumbaralarına yönlendiriyor, karın tokluğuna dükkanlarını açık tutuyor.
Korona virüs pandemisinin tüm sektörlere etkisi devam ederken, ikinci el giysi ve ayakkabı satan dükkânlar da bu durumun zararlarını hissediyor. Pandemi öncesinde öğretmenlere, mühendislere bile ikinci el kıyafet satabilen dükkânlar ve seyyar satıcılar, şimdi asıl hedef kitleleri olan işçilere bile satış yapmakta zorlanıyor. Pandemi yüzünden inşaat sektörünün yoğunluğunun azalması, alınan tedbirler çerçevesinde çevre dükkânların eskisi kadar iş yapmaması ve yaş kısıtlamalarının olması da ikinci el satan iş yerlerini olumsuz etkiledi. Karın tokluğuna dükkânlarını açan iş yeri sahipleri, bazen siftah bile yapamadıklarını, kendilerine gelen ve ikinci el eşyalarını elden çıkarmak isteyen insanları da belediyenin şehrin çeşitli yerlerine koyduğu giysi kumbaralarına yönlendirdiğini söyledi.

“10 TL kazanan lokantaya koşuyor”
İnşaat sektörünün yoğunluğunun azalmasından dolayı artık işçilere satışlarının azaldığını belirten ikinci el ayakkabı dükkânı sahibi Nail Zeytinbaş, sanayideki işlerin de azalmasının kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi. Pandemi döneminin dükkanlarını kapatma noktasına getirdiğini belirten Zeytinbaş, “Pandemi bizi kötü etkiledi, çünkü eşyalar ikinci el olduğundan insanlar hijyen açısından ellerine bile almak istemiyorlar. İnşaatlar yoğunken biraz işimiz oluyordu, ama o da bitti artık. Karın tokluğuna bile iş yapamıyoruz. 10 TL kazanan karnını doyurmak için lokantaya koşuyor. Ramazan’da işlerimiz daha da bitecek çünkü yaş kısıtlamaları var, bu kısıtlamalar bizi etkiliyor. İşleri bırakma noktasına geldik. Dayanabildiğimiz kadar dayanacağız. Kahvehaneler, lokantalar kapandığında bir çorba içip buradaki ikinci el dükkânları gezenler de olmayacak. Çevre dükkânlar kapanınca bize de etkisi oluyor” diye konuştu.

“Sıfır eşya alamıyoruz, ikinci el eşya fiyatları uygun”
İkinci el eşyalar satan bir seyyar satıcıdan ayakkabı satın alan mevsimlik orman işçisi Mehmet Canğezar, fiyatlarının daha düşük olmasından dolayı ikinci el eşya almayı tercih ettiğini aktardı. Canğezar satış yapmakta zorlanan ikinci el dükkânlar hakkında şunları söyledi:
“Yevmiye ile çalışıyoruz, gücümüz ancak buna yetiyor. 89 kişilik bir aileyiz, kalabalığız. Yenisini alacak gücümüz olmadığı için elbise ve ayakkabıyı ikinci el alıyoruz. Mevsimlik işçi olduğumuz için de durumumuz iyi değil. İkinci el satan yerler kapanırsa sıfır eşya almakta çok zorlanacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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