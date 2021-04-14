Eskişehirspor´da teknik direktör Cengiz Seçsev ile yollar ayrıldı



ESKİŞEHİR,(DHA)TFF 1´inci Lig'ten düşmesi kesinleşen Eskişehirspor, teknik direktör Cengiz Seçsev ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

55 yıllık bir tarihe sahip kırmızı şimşekler, TFF 1´inci Lig'deki 5'inci sezonunda bitime 6 hafta kala ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu. İki sezondur mali krizin yanı sıra eski oyuncularına borçları olan ve Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında 3 puan silme cezası verilen Eskişehirspor´da Şubat ayında göreve getirilen teknik direktör Cengiz Seçsev ile de yollar ayrıldı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Cengiz Seçsev ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi sonlandırılmıştır. Cengiz Seçsev ve ekibine takımımıza vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Eskişehirspor teknik direktör Cengiz Seçsev yönetiminde çıktığı 11 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Eskişehirspor, bu sezon teknik direktörler Mustafa Özer ve İlhan Var´ın ardından Cengiz Seçsev´in de görevine son vermiş oldu. Eskişehirspor TFF 1´inci ligde oynadığı 30 karşılaşma da 1 galibiyet, 8 beraberlik ve 21 mağlubiyet ile 8 puanla son sırada yer alıyor.

DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2021-04-14 16:19:55



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