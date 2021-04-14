Eskişehirspor Balıkesirspor maçı hazırlıklarına başladı

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Eskişehirspor, yaptığı antrenmanla Balıkesirspor maçı hazırlıklarına başladı.

Eskişehirspor, 1. Lig’in 31. haftasında oynayacağı Balıkesirspor maçının hazırlıklarına start verdi. Altyapı Teknik Sorumlusu Serdal Eroy, antrenörler Yasin Söğüt, Serkan Özdemir, Evrensel Heper ve kaleci antrenörü Serkan Topkaya gözetiminde Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde çalışmalarına başlayan siyahkırmızılı takım, dün oynanan Tuzlaspor maçında görev alan oyuncular rejenerasyon çalışmaları yaparken, diğer oyuncular ise ısınmanın ardından dar alan pas ve taktik çalışmalar yaptılar. Antrenman yapılan çift kale maçla sona erdi.

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