İki ayrı evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı

Tam 140 Milyon TL! Hangi talihliye çıktı?

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Eskişehir’de iki ayrı evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kişi, gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, farklı adreslerde meydana gelen 2 adet ‘İkametten Hırsızlık’ olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı.

Gözaltına alınan Ç.C., G.Ç. ve Y.Y. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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